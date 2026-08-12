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Бунгало в Коста-дель-Соль, Испания

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Марбелья
24
Эстепона
86
Сан-Педро-Алькантара
8
Фуэнхирола
21
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238 объектов найдено
Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в самом сердце гольф-поля Casares Costa и предла…
$530,075
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Бунгало в Torremolinos, Испания
Бунгало
Torremolinos, Испания
Количество спален 2
Площадь 117 м²
Расположенный на востребованной первой линии в Торремолиносе, этот эксклюзивный первый этаж …
$803,190
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Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Этот эксклюзивный новый комплекс в Касаресе предлагает 58 квартир с 2 и 3 спальнями, располо…
$641,554
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TekceTekce
Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Площадь 83 м²
На территории комплекса есть несколько зон общего пользования, предназначенных для удобства …
$437,145
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Бунгало в Resinera Voladilla, Испания
Бунгало
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Расположенный в очаровательном городе Эстепона, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает …
$745,063
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Бунгало в Manilva, Испания
Бунгало
Manilva, Испания
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Расположенный в идиллическом месте Манильва-Сотогранде, этот эксклюзивный комплекс предлагае…
$523,649
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Бунгало в Ricmar, Испания
Бунгало
Ricmar, Испания
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Коммунальные зоны комплекса спроектированы таким образом, чтобы создать атмосферу роскоши и …
$1,59 млн
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 343 м²
Элитный жилой комплекс с видом на море в Эль-Хигероне - это эксклюзивный комплекс из 157 дом…
$1,17 млн
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 2
Площадь 152 м²
В самом сердце Коста-дель-Соль, между синевой моря и величием гор, расположился уникальный к…
$422,602
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Расположенный в очаровательном районе Лас-Лагунас-де-Михас, этот жилой комплекс предлагает в…
$521,077
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Площадь 161 м²
Этот эксклюзивный новый комплекс, расположенный в спокойном районе Буэнас Ночес недалеко от …
$751,890
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Бунгало в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Бунгало
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Расположенный в самом сердце Сан-Педро-Алькантары, этот эксклюзивный комплекс из 19 домов пр…
$735,454
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Этот новый эксклюзивный жилой комплекс в Фуэнхироле, состоящий из 74 квартир и пентхаусов, р…
$600,294
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Количество спален 1
Площадь 82 м²
В самом сердце района Лас-Месас в Эстепоне находится эксклюзивный жилой комплекс, идеально с…
$525,307
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Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Этот эксклюзивный жилой комплекс расположен в самом сердце гольф-поля Casares Costa и предла…
$731,620
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Бунгало в Ricmar, Испания
Бунгало
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Площадь 184 м²
В одном из самых эксклюзивных районов Марбельи расположился изысканный жилой комплекс, состо…
$1,51 млн
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Бунгало в Resinera Voladilla, Испания
Бунгало
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Площадь 191 м²
В одном из самых динамично развивающихся районов Эстепоны, всего в трех минутах от моря, нах…
$908,450
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Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Откройте для себя уникальную возможность жить в одном из самых привилегированных анклавов на…
$556,440
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 1
Площадь 66 м²
В оживленном районе Лас-Лагунас, Михас Коста, находится этот современный комплекс квартир, к…
$293,114
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Бунгало в Resinera Voladilla, Испания
Бунгало
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Расположенный в одном из самых тихих и зеленых районов Эстепоны, этот эксклюзивный жилой про…
$960,049
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Бунгало в Resinera Voladilla, Испания
Бунгало
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 2
Площадь 158 м²
Расположенный в очаровательном городе Эстепона, этот жилой комплекс предлагает выбор из 50 д…
$697,650
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Площадь 114 м²
В привилегированном месте в Эстепоне, всего в нескольких минутах ходьбы от моря, находится э…
$552,719
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Бунгало в Casares, Испания
Бунгало
Casares, Испания
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Этот потрясающий жилой комплекс, расположенный в непосредственной близости от Эстепоны, пред…
$675,700
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Бунгало в Эстепона, Испания
Бунгало
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Расположенный в прекрасном городе Эстепона, этот жилой комплекс предлагает выбор из 30 объек…
$553,267
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Бунгало в Resinera Voladilla, Испания
Бунгало
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Расположенный в прекрасном городе Эстепона, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает выбо…
$853,443
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Бунгало в Manilva, Испания
Бунгало
Manilva, Испания
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Расположенный в престижном районе Ла-Дукеса Гольф в Манильве, этот новый жилой комплекс пред…
$350,665
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Бунгало в Benahavis, Испания
Бунгало
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Площадь 192 м²
Расположенный в престижной Марбелье, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает выбор из 13…
$1,64 млн
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Площадь 93 м²
В Торребланка-дель-Соль появляется эксклюзивный бутик-проект, который переосмысливает средиз…
$424,021
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Бунгало в Михас, Испания
Бунгало
Михас, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Этот новый жилой комплекс, расположенный на вершине холма в Ла Кала Гольф Резорт, Михас, пре…
$477,946
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Бунгало в Фуэнхирола, Испания
Бунгало
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 1
Площадь 104 м²
В самом сердце Лос-Пакос, одного из самых востребованных жилых районов Фуэнхиролы, возводитс…
$315,031
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Параметры недвижимости в Коста-дель-Соль, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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