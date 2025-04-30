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Продажа домов с бассейном в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
373
Эстепона
178
San Pedro Alcantara
88
Фуэнхирола
44
8 объектов найдено
Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Эта элегантная вилла с 6 спальнями продается в закрытом поселке Ломас-де-ла-Кинта, престижно…
$5,55 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Превосходная вилла площадью 603м², расположенная на участке площадью 1.100м² с ярким совреме…
$3,95 млн
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Вилла в San Pedro Alcantara, Испания
Вилла
San Pedro Alcantara, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Современное описание 9 вилл de lujo ubicado в Новой Милья-де-Оро в Марбелье и Эстепоне.Индив…
$2,46 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Первая линия моря, Золотая Миля, Марбелья. Новый полностью готовый проект, прямо на Золотой …
$3,36 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Великолепная вилла с 4 спальнями, расположенная в эксклюзивном месте на берегу моря в Марбел…
Цена по запросу
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Torremolinos, Испания
Вилла
Torremolinos, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Море, песок, небо и солнце в изобилии! Эта замечательная вилла на первой линии пляжа предлаг…
$2,36 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Великолепная вилла класса люкс на берегу моря на Новой Золотой Миле! Эта совершенно новая ви…
$4,89 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 693 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция Лухо в Корасон-де-ла-Милла-де-Оро, Марбелья, Испания. Резиденция El Complej…
$7,61 млн
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Типы недвижимости в Costa del Sol Occidental

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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