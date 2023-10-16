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Виллы в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
97
Estepona
43
Фуэнхирола
19
Вилла В архив
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326 объектов найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном в Estepona, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 405 м²
Добро пожаловать во Виллу Параисо 8, красивый дом средиземноморского стиля с современным диз…
€4,20 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 752 м²
Количество этажей 3
Роскошные пляжные виллы на продажу в Марбелье, Испания Представляем уникальный жилой комплек…
€3,15 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Estepona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
На продажу выставлена Вилла 6, входящая в новую коллекцию из 6 современных вилл, расположенн…
€2,75 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 607 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
НОВОЕ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯLOMAS DEL VIRREY - это жилой комплекс роскошных вилл в современном …
€4,20 млн
Вилла 5 спален в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ПРОЕКТ ВИЛЛ НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕЭтот красивый современный шедевр, расположенный на тихой частной …
€5,25 млн
Вилла 7 спален в Benahavis, Испания
Вилла 7 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМHerrojo 79 — это современная и роскошная вилла, расположен…
€5,85 млн
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ВИЛЛА В ДОЛИНЕ ГОЛЬФАДобро пожаловать в Auriga 5, роскошную виллу в самом сердце долины голь…
€3,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Роскошная вилла в Коста-дель-Соль напрямую от застройщика Коллекция Palm в Reserva del Higu…
€2,90 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Элегантная вилла в самом сердце Коста дель Соль Эта роскошная вилла в современном стиле пре…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 407 м²
Современная вилла, расположенная в самом сердце Коста дель Соль Строящаяся современная вилл…
€1,53 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы в Востребованном Районе Фуэнхиролы. Отдельные виллы расположены в Фуэнхироле, …
€1,50 млн
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
КОТТЕДЖ В ЗАКРЫТОЙ УРБАНИЗАЦИИ.Celeste 11 — красивый недавно построенный современный двухква…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Absolute Banus - это роскошный жилой проект с 5 независимыми виллами, расположенный в одном …
€3,15 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы Премиум-Класса Среди Естественной Зелени в Фуэнхироле, Малага Роскошные виллы в Малаге…
€2,90 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Фуэнхирола, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 498 м²
Количество этажей 2
Роскошная Вилла в Жилом Комплексе со Множеством Удобств в Бенальмадене Дом расположен в райо…
€4,98 млн
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€4,88 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 404 м²
Просторные Виллы в Фуэнхироле, Малага с Собственным Бассейном Престижные виллы расположены в…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 2
Комфортабельные Виллы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, в Комплексе с Частными Садами Роскошные в…
€735,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Mijas, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Собственными Бассейнами и Парковкой в Михасе Роскошные виллы расположены в…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением в Mijas, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с центральным отоплением
Mijas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 3
Средиземноморские Виллы с Энергосберегающими Технологиями Рядом со Всей Инфраструктурой Вилл…
€827,000
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€3,30 млн

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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