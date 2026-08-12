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Виллы в Коста-дель-Соль, Испания

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Марбелья
208
Эстепона
116
Сан-Педро-Алькантара
45
Фуэнхирола
32
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571 объект найдено
Вилла 10 комнат в Benalmadena, Испания
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Вилла 10 комнат
Benalmadena, Испания
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Уникальная вилла площадью 500 м3 для продажи с бассейном и кинотеатром, в уединенном районе,…
$2,08 млн
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Вилла 6 комнат в Casares, Испания
Вилла 6 комнат
Casares, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 713 м²
Количество этажей 1
Готовая вилла рядом с полем для гольфа в Касаресе Готовый проект расположен в муниципалитете…
$7,50 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 342 м²
Просыпаться в Elviria Playa, в восточной части Марбельи, всего в 50 метрах от Средиземного м…
$2,88 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ГОЛЬФПочувствуйте роскошь этой первоклассной виллы для гольф…
$7,54 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Площадь 647 м²
Расположенные в одном из самых эксклюзивных и престижных районов Золотой Мили Марбельи, эти …
$7,46 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 626 м²
Количество этажей 3
Готовые к заселению виллы высокого класса рядом с гольф-клубами в Эстепоне Проект современны…
$2,77 млн
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Вилла 8 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 8 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 606 м²
Необыкновенная новая вилла с частным бассейном, потрясающими видами и очаровательным садом в…
$4,22 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Фуэнхирола, Испания
Вилла 6 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 505 м²
Количество этажей 2
Виллы на стадии планирования с видом на море в популярном районе Фуэнхиролы Этот выдающийся …
$3,42 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Описание объекта: Этот красивый отремонтированный отдельно стоящий дом расположен всего в 50…
$591,416
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
План ВИЛЛА ПРОЕКТЛАС ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЛА КЛУБ, Золотая Майл Марбелла Новый, построенный по пла…
$4,18 млн
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Вилла 7 комнат в Benahavis, Испания
Вилла 7 комнат
Benahavis, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 259 м²
Современные виллы в окружении природы в Бенаависе Бенаавис — одно из самых привлекательных м…
$13,03 млн
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Количество спален 5
Площадь 403 м²
Описание объекта: В престижном районе Михас создается коллекция из 23 эксклюзивных вилл, соч…
$2,41 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла 5 комнат в Михас, Испания
Вилла 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большим бесконечным бассейном и потрясающим видом на море, окружённая прир…
$1,15 млн
НДС
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Вилла Summer — это совершенно новый дом, в котором гармонично сочетаются современный дизайн …
$10,38 млн
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Вилла в Фуэнхирола, Испания
Вилла
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Площадь 401 м²
Роскошный жилой комплекс с видом на море в Эль-Игуэрон — это эксклюзивный комплекс из 157 до…
$4,13 млн
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Вилла в Ricmar, Испания
Вилла
Ricmar, Испания
Количество спален 5
Площадь 794 м²
Описание объекта: Эта эксклюзивная коллекция из 11 вилл в престижном районе Марбельи предлаг…
$2,59 млн
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Benalmadena, Испания
Вилла
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Площадь 201 м²
Этот комплекс расположен в привилегированном месте в Торремуэле, Бенальмадена, в месте, соче…
$1,12 млн
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Вилла 4 комнаты в Марбелья, Испания
Вилла 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 683 м²
Количество этажей 2
Большая вилла класса люкс в Марбелье с бассейном, лифтом и террасой на крыше с потрясающим п…
$2,09 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
НДС
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Вилла в Михас, Испания
Вилла
Михас, Испания
Количество спален 5
Площадь 391 м²
Этот эксклюзивный жилой проект расположен в привилегированном анклаве на побережье Коста-дел…
$2,39 млн
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Вилла в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Вилла
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 7
Площадь 1 636 м²
В самом сердце Новой Андалусии, напротив одного из самых престижных гольф-клубов Марбельи, н…
$22,72 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Михас, Испания
Вилла 6 комнат
Михас, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Элегантная вилла с бассейном и видом на поле для гольфа в Михасе Эта современная вилла распо…
$4,30 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Urb. Altos de Puente RomanoGolden Mile, Marbella Красивая вилла в классическом стиле, постро…
$4,06 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 6
Площадь 1 129 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 16 роскошных вилл, располож…
$8,03 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
НОВОЕ В ЛОМАС ДЕ МАРБЕЛЬЯLOMAS DEL VIRREY - это жилой комплекс роскошных вилл в современном …
$4,87 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 469 м²
Виллы состоят из двух этажей и террасы-солярия. На каждой вилле есть спальня на первом этаже…
$1,77 млн
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Вилла в Benahavis, Испания
Вилла
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Площадь 1 356 м²
Двухуровневая вилла с современным дизайном расположена в окружении природы, в Бенахависе, од…
$4,22 млн
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Вилла в Марбелья, Испания
Вилла
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ТРАДИЦИОННАЯ ВИЛЛА В ЦЕНТРЕ МАРБЕЛЬИВеликолепная семейная вилла площадью 700 м² и участком 1…
$2,90 млн
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Площадь 259 м²
В престижном районе Аталайя, в Эстепоне, расположен эксклюзивный комплекс из семи отдельно с…
$1,78 млн
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Параметры недвижимости в Коста-дель-Соль, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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