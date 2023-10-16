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Дуплексы в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
7
Estepona
4
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20 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€560,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€1,23 млн
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Панорамным Видом на Море и Просторными Террасами в Беналмадене Этот архитекту…
€932,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€890,000
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Апартаменты в Жилом Комплексе в Михас-Коста Апартаменты с великолепным видом на мо…
€963,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Системой «Умный Дом» и Энергосберегающим Оборудованием в Бенальмадене Квартиры с …
€969,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 6/10
Южный Двухэтажный Пентхаус с Мебелью в Самом Сердце Коста-дель-Соль в Бенальмадене Двухуровн…
€463,000
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Estepona, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,82 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benalmadena, Испания
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 6
Недвижимость с Видом на Море в Уникальном Месте в Бенальмадене Бенальмадена – один из самых …
€780,000
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Роскошные Апартаменты со Средиземноморским Колоритом в Курортном Комплексе в Бенаависе Этот …
€395,000
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Located within the exclusive 5 star resort Puente Romano in the heart of the Golden Mile of …
€6,50 млн
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой дуплексный пентхаус рядом с полем для гольфа Río Real, тихий жилой район недалеко от…
€488,000
Дуплекс 2 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Duplex apartment for sale on the second line of the beach, located in an exceptional urbaniz…
€520,000
Дуплекс 2 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …
€512,000
Дуплекс 4 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Contemporary duplex apartment located in the heart of Marbella’s famed Golden Mile. The apar…
€2,35 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с лифтом, с террасой в Estepona, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с лифтом, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€180,000
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Casares, Испания
Дуплекс 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Casares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€175,000
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Estepona, Испания
Дуплекс 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Estepona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€265,000
Дуплекс 3 спальни с Spalni в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни с Spalni
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
EPIC Marbella is divided into 3 phases from which 56 residences are designed by the prestigi…
€3,10 млн

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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