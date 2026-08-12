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Дуплексы в Коста-дель-Соль, Испания

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Марбелья
26
Эстепона
26
Сан-Педро-Алькантара
8
Фуэнхирола
3
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72 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$1,98 млн
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Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный дуплекс на продажу на престижной Золотой Миле. Этот просторный и светлый дом …
$835,360
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Дуплекс 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Дуплекс 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Marine Hills by TM расположен в превосходном месте, всего в 10 минутах от Эстепоны, на так н…
$1,14 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 7 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 7 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,21 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Casares, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Casares, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$552,518
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 3
Квартиры с живописными видами в престижном районе Эстепоны, Малага Квартиры расположены в Эс…
$1,10 млн
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Дуплекс 4 спальни в Bel Air, Испания
Дуплекс 4 спальни
Bel Air, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Добро пожаловать в Golden Hills — элитный жилой комплекс, который переосмысливает роскошь на…
$1,03 млн
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Дуплекс 5 комнат в Casares, Испания
Дуплекс 5 комнат
Casares, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Качественные квартиры рядом с полем для гольфа в Касаресе Квартиры на продажу в Касаресе, Ис…
$587,833
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Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
EPIC Марбелья разделена на 3 этапа, из которых 56 резиденций спроектированы престижным FENDI…
$3,59 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большим частным садом в эксклюзивном жилом комплексе с д…
$554,088
НДС
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Дуплекс 3 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Эстепоне с прекрасным видом на море и бассейнами Новые квартиры расположены в жил…
$807,977
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Дуплекс 2 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Дуплекс 2 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современные квартиры в роскошном комплексе в Фуэнхироле, Малага Фуэнхирола – одно из самых п…
$497,040
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Дуплекс 4 комнаты в Benalmadena, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Benalmadena, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Этаж 4/4
«Умные» квартиры с энергоэффективной техникой в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Квартиры с вид…
$1,57 млн
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Дуплекс 3 спальни в Resinera Voladilla, Испания
Дуплекс 3 спальни
Resinera Voladilla, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
Marine Hills by TM расположен в превосходном месте, всего в 10 минутах от Эстепоны, на так н…
$1,13 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,23 млн
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Дуплекс 3 спальни в Эстепона, Испания
Дуплекс 3 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в ваше будущее убежище у моря! Расположенный в одном из самых престижных ко…
$3,13 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры в Марбелье рядом со всей инфраструктурой Эти стильные квартиры расположены…
$1,03 млн
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Дуплекс 6 комнат в Эстепона, Испания
Дуплекс 6 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Роскошные двухэтажные квартиры и пентхаусы в Эль-Параисо, Эстепона Эль-Параисо, расположенны…
$1,03 млн
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Дуплекс 3 спальни в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 3 спальни
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Новый проект в Марбелье, современный частный жилой комплекс, расположенный в самом сердце До…
$957,103
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Дуплекс 5 комнат в Марбелья, Испания
Дуплекс 5 комнат
Марбелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Уникальные квартиры и пентхаусы в Нуэва Андалусии, Марбелья Этот эксклюзивный жилой комплекс…
$2,87 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Resinera Voladilla, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Resinera Voladilla, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
(EN) LUXURIOUS DUPLEX PENTHOUSE WITH PANORAMIC VIEWS IN SELWO, ESTEPONA Welcome to this s…
$533,965
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя свой прибрежный уголок в этой исключительной квартире, расположенной в жив…
$528,741
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Дуплекс 3 комнаты в Manilva, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот впечатляющий двухуровневый пентхаус площадью 72 м² расположен в популярном комплексе Du…
$272,786
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Дуплекс 4 комнаты в Михас, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивный жилой проект предлагает новые квартиры и пентхаусы на продажу в престижном куро…
$562,985
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Дуплекс 3 комнаты в Михас, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в этот уютный пентхаус с 2 спальнями, панорамным видом на море и большой те…
$417,886
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Наслаждайтесь послеобеденными видами с потрясающим видом на море. Жилой комплекс расположен…
$695,985
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Дуплекс 4 комнаты в Михас, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Imponujące tarasy z widokiem na morze i góry Более 60 квадратных метров террас, крытых и отк…
$463,603
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Дуплекс 3 комнаты в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Отличная возможность приобрести пентхаус в престижной урбанизации Club Sierra, идеально подх…
$568,789
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Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно построенный дуплекс пентхаус в Эстепоне с потрясающими видами на море, сельскую мест…
$451,549
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Дуплекс 4 комнаты в Сан-Педро-Алькантара, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Сан-Педро-Алькантара, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в этот стильный двухуровневый пентхаус, который был полностью отремонтирова…
$806,751
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Параметры недвижимости в Коста-дель-Соль, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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