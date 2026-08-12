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Таунхаусы в Коста-дель-Соль, Испания

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Марбелья
44
Эстепона
38
Сан-Педро-Алькантара
16
Фуэнхирола
4
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145 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,11 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Дома с видом на море в курортном комплексе в Манильве, Малага Манильва — привлекательное мес…
$467,947
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Таунхаус 5 комнат в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 5 комнат
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы в современном жилом комплексе с видом на море в Фуэнхироле Таунхаусы расположены в…
$1,38 млн
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Просторные таунхаусы вблизи поля для гольфа в Манильве Таунхаусы находятся в городе Манильва…
$600,520
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Возвышенный таунхаус с просторными террасами и бассейном, расположенный в гольф-курорте, с д…
$734,309
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$800,333
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Таунхаус в Михас, Испания
Таунхаус
Михас, Испания
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Современный закрытый жилой комплекс, расположенный в одном из самых привлекательных районов …
$913,479
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Современные дома недалеко от побережья в Эль-Чапарраль, Михас Михас, расположенный в Малаге,…
$1,17 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с Видом на Море в Ла-Кала-де-Михас Таунхаусы расположены в приморском городке Ла-К…
$795,762
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Фантастический угловой таунхаус с полностью оборудованной кухней, большими террасами, частны…
$682,369
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Эстепона, Испания
Таунхаус 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Дома в средиземноморском стиле с общим бассейном в Эстепоне, Испания Эстепона, расположенная…
$855,825
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Готовые к заселению таунхаусы в Эстепоне, Коста-дель-Соль, с бассейнами, спа, тренажерным за…
$553,799
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Стильные экологичные виллы рядом с морем в Михас-Коста Михас-Коста на побережье Коста-дель-С…
$1,02 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Функциональные таунхаусы с энергоэффективностью класса «А» в Михасе возле поля для гольфа Эт…
$752,695
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем для…
$926,972
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Новые таунхаусы у моря в Марбелье, Испания Марбелья — это символ стиля, богатства и подлинно…
$2,23 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Просторный роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим вид…
$715,044
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Блестящий таунхаус с роскошным садом, бассейнами, спортзалом и клубом, расположенный в приви…
$517,367
НДС
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Таунхаус 2 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Потрясающий таунхаус с огромной террасой на крыше, садом, частным бассейном и тренажерным за…
$835,435
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Роскошный таунхаус с огромной террасой, садом, общим бассейном и тренажерным залом, располож…
$1,03 млн
НДС
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Таунхаус в Эстепона, Испания
Таунхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
!!! Новинка на рынке!!! Красивый четырехэтажный таунхаус с тремя большими комнатами, располо…
$765,237
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Новые таунхаусы с видом на гольф-поле с отличным соотношением цены и качества в Михасе Этот …
$526,441
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Таунхаус 5 комнат в Manilva, Испания
Таунхаус 5 комнат
Manilva, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Дома со стильным дизайном у моря в Манильве Манильва — это развивающийся район провинции Мал…
$578,024
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Блестящий таунхаус с великолепным видом на море, расположенный в жилом комплексе с общим бас…
$850,687
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 409 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в скандинавском стиле с частными садами в популярном районе Михаса Новый комплекс …
$1,73 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на поле для гольфа в элитном комплексе в Михасе, Малага Михас — популярный жил…
$1,08 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и потрясающими панорамными видами, расположен…
$682,866
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Фантастический двухуровневый пентхаус с большой террасой на крыше и потрясающим видом на мор…
$581,912
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Роскошные дома с бассейном и панорамным видом на море в Михас-Коста Михас-Коста — востребова…
$1,29 млн
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Параметры недвижимости в Коста-дель-Соль, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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