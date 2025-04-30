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Продажа домов возле озера в Costa del Sol Occidental, Испания

Марбелья
373
Эстепона
178
San Pedro Alcantara
88
Фуэнхирола
44
1 объект найдено
Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Country House with many possibilities in Estepona The Villa/Finca has a private road that on…
$3,00 млн
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Типы недвижимости в Costa del Sol Occidental

виллы
коттеджи
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Costa del Sol Occidental, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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