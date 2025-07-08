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Продажа домов с террасой в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
30
Тарифа
21
16 объектов найдено
Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615,054
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
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TekceTekce
Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Дом 4 спальни в Тарифа, Испания
Дом 4 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Located in a quiet area, a few steps from Batall del Salado. It consists of a bedroom 4, ba…
$282,035
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Дуплекс 2 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Very bright central duplex a few steps from the beach and the Old Town. It consists of two …
$251,662
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
The new promotion of Ventura Homes apartments consists of 19 twin houses with a private gara…
$374,239
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Дом 2 спальни в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
New promotion of Ventura Homes housing, consists of 19 housing attached with private garage …
$357,968
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Дом 2 спальни в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Central attached to 95 m2 built. It is located a few steps from the center and the beach. …
$357,968
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
I sell a house in the heart of Tarify, ready to live. A unique house in the city according t…
$1,68 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Дом 2 спальни в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
1.526 m2 plot with 57 m2 construction. The house has two bedrooms, bathroom, kitchen-salon
$206,103
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Вилла в Альхесирас, Испания
Вилла
Альхесирас, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
FOR SALE CHALET IN RESIDENTIAL AREA Punta Carnero. The very wide and luminous housing enjoy …
$705,088
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Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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