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Продажа домов с садом в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
30
Тарифа
21
7 объектов найдено
Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799,867
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO Villas, создайте идеальное соедине…
$1,85 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Awesome villa in the exclusive urbanization "El Cuarton" with views about the Strait of Gibr…
$1,29 млн
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TekceTekce
Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
The villa is located in the Los Arcornocales Nature Park, a protected and privileged place w…
$835,258
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292,883
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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