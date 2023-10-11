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Дома с видом на море в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
12
Тарифа
10
4 объекта найдено
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Комнаты 6
Площадь 2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в San Roque, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Виллы 3+1 и 4+1 с Собственным Бассейном в Прекрасном Месте Сан-Роке, Кадис Виллы с уникальны…
€590,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с 3-мя Спальнями в Районе Сотогранде в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€655,000
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в San Roque, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 838 м²
"Villa Las Nubes" - роскошная современная вилла расположена в Сотогранде и имеет уникальный …
€4,00 млн

Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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