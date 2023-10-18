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Таунхаусы в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
4
Таунхаус В архив
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5 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в San Enrique de Guadiaro, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
San Enrique de Guadiaro, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в Комплексе с Бассейном и Садом Рядом с Полем Для Гольфа в Сан-Роке, Кадис Таунхау…
€471,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Roque, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Roque, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
€525,000
Таунхаус 2 спальни в Facinas, Испания
Таунхаус 2 спальни
Facinas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€450,000
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом в San Roque, Испания
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
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€410,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в San Roque, Испания
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos …
€249,000

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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