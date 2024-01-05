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Жильё в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
34
Тарифа
31
83 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€472,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€420,000
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Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€481,000
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Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 585 м²
Количество этажей 2
Частный Дом с Просторными 6 Спальнями в Эксклюзивном Районе в Сотогранде Просторный дом имее…
€1,58 млн
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Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Дуплекс 2 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€385,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€355,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€272,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры с Просторными Террасами в Кадисе Ла Алькаидеса Квартиры спроектированы по …
€235,000
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€2,20 млн
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Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка в San Roque, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы в Комплексе с Бассейном и Садом Рядом с Полем Для Гольфа в Сан-Роке, Кадис Таунхау…
€471,000
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Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
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Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в San Roque, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Виллы 3+1 и 4+1 с Собственным Бассейном в Прекрасном Месте Сан-Роке, Кадис Виллы с уникальны…
€590,000
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€640,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€465,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€445,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
Роскошные Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями и Дуплекс с Большой Солнечной Террасой в Кадисе Р…
€360,000
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с 3-мя Спальнями в Районе Сотогранде в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€699,000
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,40 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошные Стильные Квартиры в Курортном Макрокомплексе в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€1,20 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€719,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа и с Большими Террасами в Ла-Алькаидеса, Сан-Ро…
€329,000
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Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,74 млн
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€2,26 млн
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Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,87 млн
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Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,76 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,34 млн
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в San Roque, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
San Roque, Испания
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Роскошные и Экологичные Квартиры в Эксклюзивном Комплексе в Сотогранде Этот выдающийся жилой…
€1,11 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa в Puente Mayorga, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с садом, с terrassa
Puente Mayorga, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
ЦЕНЫ ОТ 296.000€ ДО 298.000€ Новый проект роскошных апартаментов и пентхаусов с панорамным …
€631,000
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Вилла 5 спален в San Roque, Испания
Вилла 5 спален
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
€5,80 млн
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Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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