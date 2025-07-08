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Продажа домов с гаражом в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
30
Тарифа
21
8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615,054
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 5 Ванные комнаты, Площадь 1600 m², Тер…
$8,00 млн
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ НА УЧАСТКЕ СОТОГРАНДЕ ПЛОЩАДЬ: 2872 м2. Современный (…
$3,70 млн
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
The new promotion of Ventura Homes apartments consists of 19 twin houses with a private gara…
$374,239
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Дом 2 спальни в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
New promotion of Ventura Homes housing, consists of 19 housing attached with private garage …
$357,968
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
I sell a house in the heart of Tarify, ready to live. A unique house in the city according t…
$1,68 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
In the city of Tarifa, Cadiks, by the road leading to the Sanctuary of Virgen de la Luz, ver…
$390,510
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Таунхаус в San Roque, Испания
Таунхаус
San Roque, Испания
Площадь 179 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   410 000 гаста & евро;   1 356 000. [Хабитасьоны: 2 - 5] […
$405,789
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Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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