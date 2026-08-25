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Дуплексы в Campo de Gibraltar, Испания

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4 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в San Roque, Испания
Дуплекс 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$754 052
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Дуплекс 3 комнаты в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Современный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном,…
$556 584
НДС
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Дуплекс 4 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 4 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Two -level headquarters for sale with a community swimming pool. There are a few steps from…
$347 120
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Дуплекс 2 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Very bright central duplex a few steps from the beach and the Old Town. It consists of two …
$251 662
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Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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