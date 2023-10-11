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Дома с бассейном в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
12
Тарифа
10
3 объекта найдено
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в San Roque, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
Комнаты 6
Площадь 2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Guadiaro, Испания
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Guadiaro, Испания
Комнаты 5
Площадь 525 м²
Вилла на продажу в Sotogrande, с 5 спальня, 4 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Час…
€1,23 млн

Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

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с видом на озеро
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