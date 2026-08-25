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Дома в Campo de Gibraltar, Испания

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San Roque
31
Тарифа
19
51 объект найдено
Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 041 м²
Вилла Noon: передовая архитектура, устойчивая роскошь и привилегированное расположение в La …
$14,80 млн
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Роскошный таунхаус на поле для гольфа с просторным садом, террасами и общим бассейном среди …
$803 549
НДС
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 825 м²
Просыпаться над Средиземным морем, видеть Гибралтар и зелёные склоны Сотогранде, оставаясь в…
$16,07 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дуплекс 5 комнат в San Roque, Испания
Дуплекс 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
Удивительные квартиры с видом на море и поле для гольфа в Ла-Алькаидеса, Кадис Новый комплек…
$754 052
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 742 м²
Вилла Oak — новая роскошная резиденция в Altos de Valderrama, Сотогранде, спроектированная и…
$10,02 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
A sanctuary where architecture and nature merge in perfect harmonyLocated in the prestigious…
$14,50 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в San Roque, Испания
Вилла 7 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и полем для гольфа в Сотогранде, с высоким уровнем энергоэффективности…
$11,41 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Откройте для себя виллу Дуб, необыкновенное убежище, где архитектурный блеск гармонирует с в…
$10,21 млн
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Вилла 9 комнат в San Roque, Испания
Вилла 9 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 544 м²
Количество этажей 2
Инновационная вилла с нулевым энергопотреблением в престижном месте Сотогранде, Сан-Роке Это…
$10,21 млн
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Дуплекс 3 комнаты в San Roque, Испания
Дуплекс 3 комнаты
San Roque, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 1
Современный двухуровневый дом на верхнем этаже с большой террасой на крыше, общим бассейном,…
$556 584
НДС
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус, расположенный на поле для гольфа с большим садом, террасами и общим басс…
$582 172
НДС
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 087 м²
Villa HALO — это уникальная вилла класса люкс, расположенная в La Reserva de Sotogrande, одн…
$11,16 млн
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Супер Современный Шедевр в Альтос де ВальдеррамаДобро пожаловать в Виллу Стерн — ультрасовре…
$5,87 млн
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Новые дома в Сан-Роке, Кадис, рядом с различными полями для гольфа Предлагаемые на продажу д…
$768 326
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Вилла в San Roque, Испания
Вилла
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Расположенная в престижном районе La Reserva de Sotogrande, Вилла Halo представляет собой ве…
$10,21 млн
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Дом 8 спален в San Roque, Испания
Дом 8 спален
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 800 м²
Расположенная в эксклюзивном и известном районе Сотогранде Коста-дель-Соль, эта новаторская …
$13,31 млн
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Вилла в Альхесирас, Испания
Вилла
Альхесирас, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
FOR SALE CHALET IN RESIDENTIAL AREA Punta Carnero. The very wide and luminous housing enjoy …
$705 088
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Таунхаус в Facinas, Испания
Таунхаус
Facinas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Cortijo of small dimensions of traditional livestock use currently operating. It has easy ac…
$488 138
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292 883
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Дом 4 комнаты в Torreguadiaro, Испания
Дом 4 комнаты
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельно стоящая вилла , общей площадью 286,41 м², из которых 207,65 м² относятся к первому…
$1,16 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
The villa is located in the Los Arcornocales Nature Park, a protected and privileged place w…
$835 258
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Дом 2 спальни в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Central attached to 95 m2 built. It is located a few steps from the center and the beach. …
$357 968
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810 008
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Вилла, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Спальные комнаты, 5 Ванные комнаты, Площадь 1600 m², Тер…
$8,00 млн
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Вилла в Тарифа, Испания
Вилла
Тарифа, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Building in the historic center, in one of the streets with the most solera in the old helme…
$542 375
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Дуплекс 4 спальни в Тарифа, Испания
Дуплекс 4 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Two -level headquarters for sale with a community swimming pool. There are a few steps from…
$347 120
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Дом 2 спальни в Тарифа, Испания
Дом 2 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
New promotion of Ventura Homes housing, consists of 19 housing attached with private garage …
$357 968
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Дом 3 спальни в Тарифа, Испания
Дом 3 спальни
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615 054
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Вилла в Guadiaro, Испания
Вилла
Guadiaro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла, Сотогранде, Коста-дель-Соль. 3 Спальни, 3 Ванные комнаты, Построен 286 m², …
$799 867
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Дом 6 комнат в Torreguadiaro, Испания
Дом 6 комнат
Torreguadiaro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
прекрасная возможность приобрести величественную виллу в фантастической зоне F в Сотогранде,…
$1,31 млн
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Типы недвижимости в Campo de Gibraltar

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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