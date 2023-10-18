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28 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с парковка
San Enrique de Guadiaro, Испания
5
3
143 м²
2
Таунхаусы в Комплексе с Бассейном и Садом Рядом с Полем Для Гольфа в Сан-Роке, Кадис Таунхау…
€471,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
San Roque, Испания
6
2 005 м²
Вилла на продажу в Sotogrande Alto, Sotogrande, с 6 спальня, 6 ванная, 2 ванная комната, 2 т…
€15,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
4
7
812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
San Roque, Испания
4
2
179 м²
3
Виллы 3+1 и 4+1 с Собственным Бассейном в Прекрасном Месте Сан-Роке, Кадис Виллы с уникальны…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
4
3
149 м²
2
Современные Виллы с 3-мя Спальнями в Районе Сотогранде в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€655,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Guadiaro, Испания
5
525 м²
Вилла на продажу в Sotogrande, с 5 спальня, 4 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Час…
€1,23 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
San Roque, Испания
5
7
1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
€5,80 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Roque, Испания
3
3
200 м²
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
€525,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой
Тарифа, Испания
2
1
57 м²
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с общественным бассейном
Тарифа, Испания
4
2
120 м²
€320,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с Storeroom, с солярием
Альхесирас, Испания
5
4
280 м²
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом
Тарифа, Испания
3
2
250 м²
€360,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с водоснабжением, с крыльцом, с Light
Facinas, Испания
3
1
90 м²
€99,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
3
4
170 м²
€345,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
2
3
143 м²
€330,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Facinas, Испания
2
1
100 м²
€450,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
5
2
300 м²
€1,55 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с водоснабжением, с Light
Тарифа, Испания
3
3
164 м²
€330,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с садом, с водоснабжением, с Light
El Cuarton, Испания
1
1
45 м²
€270,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с водоснабжением
El Cuarton, Испания
4
2
390 м²
€770,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Тарифа, Испания
8
2
200 м²
€500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с террасой, с водоснабжением, с крыльцом
Campo de Gibraltar, Испания
4
2
100 м²
€260,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с террасой, с гаражом, с водоснабжением
El Cuarton, Испания
3
2
213 м²
€567,000
Рекомендовать
Дом
Тарифа, Испания
200 м²
€620,000
Рекомендовать
Таунхаус с террасой, с гаражом, с садом
San Roque, Испания
179 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 410 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 1 356…
€410,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
San Roque, Испания
5
5
838 м²
"Villa Las Nubes" - роскошная современная вилла расположена в Сотогранде и имеет уникальный …
€4,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
San Roque, Испания
2
2
94 м²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar. Tiene dos plantas con dos …
€249,000
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Вилла 8 спален
San Roque, Испания
8
12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
€4,50 млн
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