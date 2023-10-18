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Виллы в Campo de Gibraltar, Испания

San Roque
5
Тарифа
3
Вилла В архив
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12 объектов найдено
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в San Roque, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
San Roque, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 812 м²
Продается вилла современной архитектуры, находящаяся в стадии строительства, в Сотогранде Ал…
€2,80 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Roque, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Roque, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с 3-мя Спальнями в Районе Сотогранде в Кадисе Жилой комплекс расположен в …
€655,000
Вилла 5 спален в San Roque, Испания
Вилла 5 спален
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 308 м²
Безупречная и впечатляющая современная отдельная вилла с уникальным панорамным видом на море…
€5,80 млн
Вилла 5 спален с террасой, с Storeroom, с солярием в Альхесирас, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с Storeroom, с солярием
Альхесирас, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
€650,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом в Тарифа, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с террасой, с гаражом
Тарифа, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€360,000
Вилла 3 спальни с водоснабжением, с крыльцом, с Light в Facinas, Испания
Вилла 3 спальни с водоснабжением, с крыльцом, с Light
Facinas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€99,000
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением в Тарифа, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с гаражом, с водоснабжением
Тарифа, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
€1,55 млн
Вилла 1 спальня с садом, с водоснабжением, с Light в El Cuarton, Испания
Вилла 1 спальня с садом, с водоснабжением, с Light
El Cuarton, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€270,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с водоснабжением в El Cuarton, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с садом, с водоснабжением
El Cuarton, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
€770,000
Вилла 8 спален в Тарифа, Испания
Вилла 8 спален
Тарифа, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€500,000
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в San Roque, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
San Roque, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 838 м²
"Villa Las Nubes" - роскошная современная вилла расположена в Сотогранде и имеет уникальный …
€4,00 млн
Вилла 8 спален в San Roque, Испания
Вилла 8 спален
San Roque, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
€4,50 млн

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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