Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Campo de Cartagena y Mar Menor
  4. Жилая
  5. Бунгало
  6. Гараж

Бунгало с гаражом в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

Лос-Алькасарес
24
Сан-Педро-дель-Пинатар
60
Торре-Пачеко
20
Картахена
8
Показать больше
Бунгало Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Бунгало 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Представляем Villas Joblán 2 — современные бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар. Villas Joblán …
$354,000
Оставить заявку
Бунгало 4 комнаты в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Бунгало 4 комнаты
Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Представляем Villas Joblán 2 — современные бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар. Villas Joblán …
$318,589
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти