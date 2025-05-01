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Бунгало у моря в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
52
Torre Pacheco
16
Los Alcazares
12
San Javier
7
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1 объект найдено
Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Бунгало на верхнем этаже с 4 спальнями рядом с набережной Сантьяго-де-ла-Рибера. . Просторно…
$296,258
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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