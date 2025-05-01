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Бунгало около гольф-клуба в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
52
Torre Pacheco
16
Los Alcazares
12
San Javier
7
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1 объект найдено
Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
$139,499
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

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