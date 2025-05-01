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Бунгало с террасой в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

San Pedro del Pinatar
52
Torre Pacheco
16
Los Alcazares
12
San Javier
7
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6 объектов найдено
Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этот жилой район находится менее чем в 1 км от природного парка Салинас в Сан-Педро-дель-Пин…
$192,717
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
$301,402
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Бунгало на верхнем этаже с 4 спальнями рядом с набережной Сантьяго-де-ла-Рибера. . Просторно…
$296,258
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с красивыми соврем…
$322,935
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Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
$139,499
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Фантастическая квартира на верхнем этаже Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от…
$335,908
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с садом
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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