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Таунхаусы с бассейном в Андалусии, Испания

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Марбелья
44
Malaga
157
Эстепона
38
Сан-Педро-Алькантара
16
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22 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Возвышенный таунхаус с просторными террасами и бассейном, расположенный в гольф-курорте, с д…
$734,309
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Фантастический угловой таунхаус с полностью оборудованной кухней, большими террасами, частны…
$682,369
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с потрясающими видами на море, большой залитой солнцем террасой и частн…
$517,810
НДС
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TekceTekce
Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Современный новый таунхаус с панорамным видом на море, красивой террасой на крыше и общим ба…
$403,932
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Роскошный таунхаус на поле для гольфа с просторным садом, террасами и общим бассейном среди …
$803,549
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем для…
$926,972
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Пещеры Альманзора, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Роскошный таунхаус под ключ на гольф-курорте с бассейном, большой террасой и потрясающим вид…
$351,813
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Просторный роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим вид…
$715,044
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Блестящий таунхаус с роскошным садом, бассейнами, спортзалом и клубом, расположенный в приви…
$517,367
НДС
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Таунхаус 2 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 2 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Потрясающий таунхаус с огромной террасой на крыше, садом, частным бассейном и тренажерным за…
$835,435
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Роскошный таунхаус с огромной террасой, садом, общим бассейном и тренажерным залом, располож…
$1,03 млн
НДС
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Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Великолепный новый таунхаус с террасой на крыше и панорамным видом на море, расположенный в …
$483,793
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Фантастический таунхаус на берегу моря с просторными террасами, общим бассейном и частной па…
$468,537
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Блестящий таунхаус с великолепным видом на море, расположенный в жилом комплексе с общим бас…
$850,687
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и потрясающими панорамными видами, расположен…
$682,866
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Впечатляющий таунхаус с бассейном, расположенный в премиальном гольф-курорте, с спортзалом, …
$785,961
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Эксклюзивный таунхаус с прекрасным видом на море, расположенный в жилом комплексе премиум-кл…
$700,227
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Элегантный таунхаус с террасами с видом на море, элитной отделкой и частными садами, располо…
$448,460
НДС
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус, расположенный на поле для гольфа с большим садом, террасами и общим басс…
$582,172
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Красивый современный таунхаус с большим садом и частной террасой на крыше с потрясающим пано…
$892,416
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с огромной террасой, садом, общественным бассейном и спортзалом рядом с п…
$699,069
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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