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Таунхаусы с видом на горы в Андалусии, Испания

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Марбелья
44
Malaga
157
Эстепона
38
Сан-Педро-Алькантара
16
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21 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,11 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Almunecar, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 4
Новые таунхаусы рядом с морем в Альмуньекаре, Гранада Этот новый проект находится в муниципа…
$489,545
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Таунхаус 4 комнаты в Manilva, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Manilva, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 3
Просторные таунхаусы вблизи поля для гольфа в Манильве Таунхаусы находятся в городе Манильва…
$600,520
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Возвышенный таунхаус с просторными террасами и бассейном, расположенный в гольф-курорте, с д…
$734,309
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Фуэнхирола, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Фуэнхирола, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы премиум-класса с частными садами у пляжа в Фуэнхироле Предлагаемый проект располож…
$800,333
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Таунхаус 5 комнат в Velez Malaga, Испания
Таунхаус 5 комнат
Velez Malaga, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Потрясающий таунхаус с потрясающими видами на море, большой залитой солнцем террасой и частн…
$517,810
НДС
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Роскошный таунхаус на поле для гольфа с просторным садом, террасами и общим бассейном среди …
$803,549
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Функциональные таунхаусы с энергоэффективностью класса «А» в Михасе возле поля для гольфа Эт…
$752,695
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с общим бассейном, террасой и большим садом, расположенная рядом с полем для…
$926,972
НДС
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Таунхаус 3 комнаты в Пещеры Альманзора, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Пещеры Альманзора, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Роскошный таунхаус под ключ на гольф-курорте с бассейном, большой террасой и потрясающим вид…
$351,813
НДС
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Таунхаус 6 комнат в Torrox, Испания
Таунхаус 6 комнат
Torrox, Испания
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Великолепный новый таунхаус с террасой на крыше и панорамным видом на море, расположенный в …
$483,793
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Manilva, Испания
Таунхаус 5 комнат
Manilva, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Дома со стильным дизайном у моря в Манильве Манильва — это развивающийся район провинции Мал…
$578,024
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Блестящий таунхаус с великолепным видом на море, расположенный в жилом комплексе с общим бас…
$850,687
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на поле для гольфа в элитном комплексе в Михасе, Малага Михас — популярный жил…
$1,08 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Роскошный таунхаус с большой террасой на крыше и потрясающими панорамными видами, расположен…
$682,866
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Роскошные дома с бассейном и панорамным видом на море в Михас-Коста Михас-Коста — востребова…
$1,29 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Михас, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Михас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Впечатляющий таунхаус с бассейном, расположенный в премиальном гольф-курорте, с спортзалом, …
$785,961
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Rincon de la Victoria, Испания
Таунхаус 5 комнат
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 2
Стильные виллы с видом на море в Ринкон-де-ла-Виктория Эти великолепные виллы расположены в …
$806,354
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Таунхаус 5 комнат в San Roque, Испания
Таунхаус 5 комнат
San Roque, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус, расположенный на поле для гольфа с большим садом, террасами и общим басс…
$582,172
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Михас, Испания
Таунхаус 5 комнат
Михас, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Впечатляющие дома с живописными видами в Михасе среди природы Комплекс расположен в муниципа…
$1,23 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 3
Роскошные таунхаусы с частными бассейнами в эксклюзивном месте Эстепоны Новый жилой проект р…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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