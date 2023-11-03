ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Torrox
Таунхаусы
Таунхаусы в Torrox, Испания
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estepona, Испания
3
180 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в El Campanario, Estepona, с 3 спальня, 2 ванная и хар…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с теплыми полами, с подсобным помещением
Formentera del Segura, Испания
3
3
304 м²
Отдельный дом в Benijófar. Шикарная вилла расположена в городе Бенихофар, привилегированном …
€535,782
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой
Коста-Бланка, Испания
3
2
122 м²
Новые апартаменты на нижнем этаже в Торре-де-Ла-Орадада. Салон, кухня, 3 спальни, 2 в…
€263,654
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном
Барселона, Испания
3
2
146 м²
Стильная квартира с панорамным видом на море в одном из лучших комплексов района Диа…
€1,78 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
3
2
77 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ~ ~ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка …
€426,100
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2
2
92 м²
НОВЫЕ БУНГАЛО В САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-САЛИНАС ~ ~ Новый жилой комплекс из вилл и дизайнерских бунгал…
€264,720
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
3
154 м²
КРАСИВАЯ ВИЛЛА В ЛОС АЛТОС ТОРРЕВЬЕХА Ключ Готовая Новая вилла в Лос Альтос, расположенная …
€505,628
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с холодильником
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2
2
76 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 76 m2.Terrace: 20 m2.Energy efficiency class: D.New Build.There…
€229,647
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Estepona, Испания
3
2
92 м²
6
Квартиры у Моря в Эксклюзивном Комплексе в Эстепоне Апартаменты на берегу моря расположены в…
€1,28 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
82 м²
3/4
Новый пентхаус в жилом комплексе Villacosta Club 3, в городе Ориуэла Коста, в районе Вильяма…
€284,929
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с гаражом
Бенидорм, Испания
4
500 м²
Роскошная вилла с видом на море находится в городе Бенидорм. Общая жилая площадь объекта нед…
€1,30 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с террасой, с кладовой
Дения, Испания
3
1
72 м²
Маленький домик - бунгало на второй линии пляжа Les Deveses в Дении. Расположен в тихом райо…
€154,345
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL