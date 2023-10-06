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Пентхаусы с видом на горы в Андалусии, Испания

Estepona
54
Фуэнхирола
44
Марбелья
23
Rincon de la Victoria
7
San Roque
6
Малага
6
Antequera
5
Puerto Real
4
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102 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями, панорамным видом на поле для гольфа и роскошным дизайном в Марбелье …
€1,30 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€310,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Стильные Квартиры Рядом с Полем для Гольфа в Популярном Месте Эстепоны Квартиры находятся в …
€350,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€475,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Современные Энергоэффективные Квартиры на Известном Гольф-Курорте в Михасе Предлагаемые на п…
€420,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры с Видом на Море в Центре Эстепоны Этот проект расположен в городе Эстеп…
€570,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€295,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новые квартиры с просторными террасами и энергетическим рейтингом типа А Откройте для себя э…
€479,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 4
Современные Квартиры с Открытым Видом Рядом с Полями для Гольфа в Эстепоне Новый проект расп…
€397,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Benalmadena, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benalmadena, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 5
Просторные Первоклассные Квартиры в 400 м от Пляжа в Бенальмадене Апартаменты с видом на гор…
€352,000
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Malaga, Испания
Пентхаус 3 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Malaga, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Эксклюзивная возможность: роскошный дуплексный пентхаус с потрясающим видом на холмы Ступа. …
€969,000
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Этаж 3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ  2 000 0…
€2,00 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошный пентхаус с видом на море в Бенальмадене Просторный пентхаус готов к заселению с б…
€1,29 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с видом на море
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус в Бенальмадена Вероятно, среди трех лучших пентхаусов в разработке The H…
€1,31 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Малага, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Малага, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 389 м²
Количество этажей 20
Квартиры с 2-мя, 3-мя и 4-мя Спальнями в Малаге в Эксклюзивном Многоэтажном Доме Город Малаг…
€5,95 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Современные Апартаменты с 2, 3 и 4 Спальнями в Марбелье Этот жилой проект расположен в одном…
€1,45 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
Роскошные Квартиры с Современным Дизайном и Панорамным Видом на Море в Фуэнхироле, Коста-дел…
€739,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Этаж 5/6
Квартиры в Современном Стиле в Лучшем Районе Михас-Коста Квартиры в современном стиле распол…
€574,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Михас-Коста в Окружении Живописных Садов Роскошные квартиры в Испании постр…
€706,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 3/4
Новые Квартиры в Михас-Коста в Окружении Живописных Садов Роскошные квартиры в Испании постр…
€691,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Casares, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Casares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Видом на Море в Жилом Комплексе с Озером и Экзотическим Садом в Касаресе Апартаме…
€555,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры в Средиземноморском Стиле с Удобным Доступом к Загородному Гольф-Клубу …
€398,000
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,50 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€1,14 млн
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Antequera, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Antequera, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Первоклассная Недвижимость Рядом с Пляжем Ла-Кабана в Отличном Месте Марбельи Жилой комплекс…
€890,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Mijas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 3
Апартаменты и Двухэтажные Пентхаусы с Персональными Бассейнами в Михасе Spain Homes предлага…
€668,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 6
Современные Квартиры и Пентхаусы в Эстепоне с Невероятными Панорамными Видами Квартиры с окн…
€893,000

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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