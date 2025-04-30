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Пентхаусы с гаражом в Андалусии, Испания

Марбелья
68
Малага
9
Эстепона
80
Фуэнхирола
44
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17 объектов найдено
Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
A diamond in the sky- spectacular penthouse with pool and sea views Carat Sky Villas is l…
$2,92 млн
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Пентхаус в Андалусия, Испания
Пентхаус
Андалусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Эксклюзивная возможность: роскошный двухуровневый пентхаус с потрясающим видом в Stupa Hills…
$1,05 млн
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Пентхаус в Михас, Испания
Пентхаус
Михас, Испания
Площадь 151 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   895 000 гаста & евро;   895 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ба…
$895,884
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Пентхаус в Benalmadena, Испания
Пентхаус
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Роскошный пентхаус в БенальмаденеВероятно, один из трех лучших пентхаусов в комплексе The Hi…
$1,44 млн
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Бенаталая. Отличная возможность! Большой ПЕНТХАУС с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видо…
$558,907
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Пентхаус 1 комната в Pulpi, Испания
Пентхаус 1 комната
Pulpi, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эти стильные апартаменты расположены в Альмерии — самом тёплом регионе Европы, где больше 30…
$183,096
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Пентхаус в Тарифа, Испания
Пентхаус
Тарифа, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Beautiful attic located in the beach area with sea views belonging to a beautiful urbanizati…
$390,510
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Luxurious Sky Villa in Costa del Sol Carat Sky Villas is like a diamond. The exclusivenes…
$2,09 млн
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Пентхаус в Эстепона, Испания
Пентхаус
Эстепона, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Luxurious plants with an area of ​​2230 square meters. Luxurious features. Ready to move. Fu…
$449,087
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Пентхаус 2 комнаты в Pulpi, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Pulpi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Расположенные вдоль живописного побережья Коста-де-Альмерия, эти современные апартаменты иде…
$238,821
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Пентхаус в Casares, Испания
Пентхаус
Casares, Испания
Площадь 50 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   299 000 гаста & евро;   299 000. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ba…
$296,248
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Современный пентхаус с захватывающим видом на море в Коста-дель-СольДобро пожаловать в мечту…
$1,09 млн
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Пентхаус в Фуэнхирола, Испания
Пентхаус
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
"Live at the sea" with this modern penthouse in Costa del Sol Welcome to a dream come tru…
$1,58 млн
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Пентхаус в Benalmadena, Испания
Пентхаус
Benalmadena, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Роскошный пентхаус с видом на море в БенальмаденеПросторный пентхаус, готовый к заселению, с…
$1,42 млн
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Пентхаус в Benahavis, Испания
Пентхаус
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
$749,876
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Пентхаус в Андалусия, Испания
Пентхаус
Андалусия, Испания
Площадь 160 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   349 000 гаста & евро;   349 000. [Хабитасьоны: 2 - 2] [Ba…
$345,416
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Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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