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Пентхаусы в Rincon de la Victoria, Испания

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5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Квартиры в средиземноморском стиле недалеко от пляжа в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – уютный…
$483,772
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Пентхаус 5 комнат в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 5 комнат
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Завораживающий пентхаус с потрясающим морским видом, террасой на крыше и пляжным бассейном, …
$560,181
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус с частной панорамной террасой на крыше, бесконечным бассейном и спортзало…
$484,950
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Квартиры в средиземноморском стиле недалеко от пляжа в Малаге Ринкон-де-ла-Виктория – уютный…
$562,284
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Пентхаус 4 комнаты в Rincon de la Victoria, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Rincon de la Victoria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 2
Роскошный пентхаус с частной панорамной террасой на крыше, бесконечным бассейном и спортзало…
$480,762
НДС
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