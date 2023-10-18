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Пентхаусы в Velez-Malaga, Испания

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Caleta de Velez, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Caleta de Velez, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Прекрасные Апартаменты с Панорамным Видом и Рядом с Полем для Гольфа в Велес-Малаге Современ…
€405,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre del Mar, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre del Mar, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Квартиры Рядом с Пляжем в Центре Торре-дель-Мар Торре-дель-Мар – известный город на южном по…
€294,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Torre del Mar, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Torre del Mar, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 1, 2 и 3 Спальнями в Новом и Современном Проекте в Торре-дель-Мар Торре-дель-Мар …
€320,000
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