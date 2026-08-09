Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Velez Malaga
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Velez Malaga, Испания

;
Пентхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Velez Malaga, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5
Исключительный пентхаус с просторной террасой, выходом к бассейну и красивыми садами, распол…
$302,768
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Пентхаус 3 комнаты в Velez Malaga, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$597,738
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Velez Malaga, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Velez Malaga, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Стильные квартиры на продажу в Велес-Малага с террасами рядом с пляжем Торре-дель-Мар – один…
$842,481
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти