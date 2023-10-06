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Пентхаусы с бассейном в Андалусии, Испания

Estepona
54
Фуэнхирола
44
Марбелья
23
Rincon de la Victoria
7
San Roque
6
Малага
6
Antequera
5
Puerto Real
4
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3 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Estepona, Испания
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни в Торребермеха, престижном комплексе, вложенном в жела…
€4,95 млн
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторный 3-x спальный пентхаус в закрытом жилом комплексе Capanes del Golf, окруженный кра…
€750,000
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Малага, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Пентхаус, Benahavís, Costa del Sol. 4 Спальные комнаты, 4 Ванные комнаты, Площадь 396 m², Те…
€1,15 млн

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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