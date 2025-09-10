Коттеджный посёлок Негород Токсово

Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с дополнительной выгодой в рассрочку без % на первый год! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!



Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную среду — сочетание минимализма, функциональности и европейской изящности.



→ Благоустроенные участки от 10 соток с въездом на каждый из них

→ 15 квт, магистральный газопровод (подземные коммуникации)

→ Въездная группа с КПП, замкнутый и охраняемый периметр

→ Продумана и улично-дорожная сеть для комфортного передвижения: асфальтовые дороги с подземным дренажом, с тротуарами и велодорожкой, реализовано ночное освещение

→ Прилегающий к массиву лесной парк станет местом для расслабляющих прогулок.

→ Есть возможность приобрести готовый дом



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ



20 мин до КАД и МЕГА Парнас по Новоприозерскому шоссе, менее часа до северных районов города. Поблизости курорт Охта Парк‎, комплекс Северный Склон, экопарк Зубровник, УТЦ Кавголово. В Токсово — магазины, рестораны, спортивные и детские клубы, школы и детские сады.





УСЛОВИЯ ПОКУПКИ

→ 100% оплата и ипотека от 6%

→ Рассрочка без % от собственника

→ Выгодная сделка Trade-in с быстрым выкупом вашей недвижимости



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка



ЗВОНИТЕ, возможен ОНЛАЙН-ПОКАЗ

Участок № 106. Кадастровый номер 1: 47:07:0154001:0252