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Коттеджный посёлок Прилесный 2.0

Колтушское городское поселение, Россия
от
$64,857
20.05.2025
$64,857
25.03.2025
$61,042
30.11.2024
$67,825
21.11.2024
$59,686
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ID: 22669
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In CRM: 5159
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Колтушское городское поселение

О комплексе

Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в котором можно приобрести продукты первой необходимости. Остальная соц.значимая инфраструктура расположена в Разметелево, где есть детские сады, школы, сетевые магазины, отделения почты и банков, а также медицинские пункты. 15 минут до ТРЦ «МЕГА Дыбенко» - здесь можно закупить продуктов в «Ашане» или строительные материалы в ОБИ

ПРИРОДА:
→ В пешей доступности находится Невский лесопарк, где вы сможете устраивать ежедневные прогулки с семьей на свежем воздухе или пробежки по утрам
→ Озеро Манушкино

КОММУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЁЛКА:
→ Электричество 15 кВт (по Постановлению Правительства №861)
→ Центральный водо- и газопровод
→ Открытая система водоотведения с укреплением откосов и устройством трубопересечек для отвода воды
→ Пожарный водоём
→ Просторная рекреационная территория с прогулочной аллеей, детской и спортивной площадкой
→ Площадка для выгула домашних животных
→ В посёлке открылся соседский центр!
→ 2 КПП с круглосуточной охраной, видеонаблюдением
→ Ограждение посёлка по периметру

УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Ипотека от ведущих банков по льготным программам
→ Рассрочка от цены как при 100% оплате! Без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели

ГАРАНТИИ:
→ Продажа напрямую от собственника, есть документы
→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."
→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка
→ 5 районов застройки в СПб и ЛО

Звоните! Возможен онлайн-показ
Участок №267. Кадастровый номер участка: 47:07:1047005:8733

Местонахождение на карте

Колтушское городское поселение, Россия

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Коттеджный посёлок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$64,857
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