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Коттеджный посёлок Дома в Кавголовских Холмах

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$303,122
02.12.2024
$303,122
20.09.2024
$345,188
;
11
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ID: 22068
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Дата обновления: 20.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Всеволожский район
  • Город
    Leskolovskoe selskoe poselenie

О комплексе

Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе.

В живописном и уединенном месте расположился квартал из 10 домов от проекта Негород. Дома выполнены из керамического кирпича. Каждый дом расположен на участке по принципам инсоляции, а вместе они представляют законченный ансамбль, который гармонично вписывается в ландшафт всего посёлка.
В стоимость каждого участка c домом уже входит необходимый набор коммуникаций и инфраструктуры: подземное электричество мощностью 15 кВт, централизованное водо- и газоснабжение, благоустроенный и огороженный участок с местом для парковки 2-3 автомобилей

Местонахождение на карте

Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

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Коттеджный посёлок Дома в Кавголовских Холмах
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$303,122
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