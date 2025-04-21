Коттеджный посёлок Дома в Кавголовских Холмах

Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе.



В живописном и уединенном месте расположился квартал из 10 домов от проекта Негород. Дома выполнены из керамического кирпича. Каждый дом расположен на участке по принципам инсоляции, а вместе они представляют законченный ансамбль, который гармонично вписывается в ландшафт всего посёлка.

В стоимость каждого участка c домом уже входит необходимый набор коммуникаций и инфраструктуры: подземное электричество мощностью 15 кВт, централизованное водо- и газоснабжение, благоустроенный и огороженный участок с местом для парковки 2-3 автомобилей