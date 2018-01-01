Средняя цена на электричество в Литве достигает 13,7 центов/кВтч с НДС.



Питьевая вода и очистка сточных вод стоят в среднем 1,36 евро/куб.м. В сентябре 2020 года цена на центральное отопление составляет 3,00 цента/кВтч.



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