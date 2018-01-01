Литва. Часто задаваемые вопросы
- Обучение в литовских ВУЗах.
- Ведение бизнеса.
- Брак с гражданином/гражданкой Литвы.
- Работа в литовской компании.
- Инвестиции в бизнес.
- Высокая профессиональная квалификация.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah
Срок оформления ВНЖ зависит от того, на каком основании подаются документы для его получения.
Минимальный срок составляет 2 недели (высокая профессиональная квалификация). Максимальный — 4 месяца.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah
- Проживать на территории Литвы.
- Работать и вести профессиональную деятельность в стране.
- Иметь все социальные гарантии.
- Перемещаться по территории ЕС без ограничений.
- Воссоединение семьи.
- Натурализация спустя 10 лет проживания в стране.
- Происхождение (в т. ч. если предки были гражданами Литвы).
- Выдающиеся заслуги.
- Возможность проживать в Литве.
- Возможность работать и вести профессиональную деятельность в стране.
- Иметь все социальные гарантии.
- Возможность без ограничений перемещаться по территории ЕС.
- Возможность проживать в других государствах, входящих в состав Европейского союза.
- Голосовать на выборах.
Иностранный гражданин имеет право приобретать недвижимость на территории Литвы. Ограничения на покупку недвижимости есть только в случае приобретения объектов сельскохозяйственного назначения.
Подробная информация о ценах на недвижимость в Литве представлена по ссылке: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-litve
- Паспорт и/или нотариально заверенная копия паспорта.
- Нотариальные доверенности, подтверждающие финансовую независимость.
- Согласие супруга/супруги (при необходимости).
- Заключение предварительного договора.
- Согласование условий договора с нотариусом.
- Заключение договора купли-продажи.
- Регистрация недвижимости в Центре регистраций.
- Необходимо оплатить:
- Услуги переводчика.
- Юридическое сопровождение.
- Услуги нотариуса и центра регистрации.
- Ипотеку (при необходимости).
- Услуги проверки и оценки недвижимости.
Средняя цена на электричество в Литве достигает 13,7 центов/кВтч с НДС.
Питьевая вода и очистка сточных вод стоят в среднем 1,36 евро/куб.м. В сентябре 2020 года цена на центральное отопление составляет 3,00 цента/кВтч.
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-litve