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Литва. Часто задаваемые вопросы

Можно ли получить ВНЖ/ПМЖ/гражданство страны в обмен на покупку недвижимости?

Нет. 
Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah

Какие существуют способы получения вида на жительство?
  • Обучение в литовских ВУЗах.
  • Ведение бизнеса.
  • Брак с гражданином/гражданкой Литвы.
  • Работа в литовской компании.
  • Инвестиции в бизнес.
  • Высокая профессиональная квалификация. 

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah

Сколько времени потребуется на оформление ВНЖ?

Срок оформления ВНЖ зависит от того, на каком основании подаются документы для его получения.

Минимальный срок составляет 2 недели (высокая профессиональная квалификация). Максимальный — 4 месяца.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-pereehat-v-litvu-na-zakonnyh-osnovaniyah

Какие преимущества дает ВНЖ Литвы?
  • Проживать на территории Литвы.
  • Работать и вести профессиональную деятельность в стране.
  • Иметь все социальные гарантии.
  • Перемещаться по территории ЕС без ограничений.
На каких основаниях можно получить гражданство страны?
  • Воссоединение семьи.
  • Натурализация спустя 10 лет проживания в стране.
  • Происхождение (в т. ч. если предки были гражданами Литвы).
  • Выдающиеся заслуги. 
Какие привилегии дает получение гражданства?
  • Возможность проживать в Литве.
  • Возможность работать и вести профессиональную деятельность в стране.
  • Иметь все социальные гарантии.
  • Возможность без ограничений перемещаться по территории ЕС.
  • Возможность проживать в других государствах, входящих в состав Европейского союза.
  • Голосовать на выборах.
Имеет ли право иностранный гражданин приобретать недвижимость на территории страны? Есть ли какие-то ограничения?

Иностранный гражданин имеет право приобретать недвижимость на территории Литвы. Ограничения на покупку недвижимости есть только в случае приобретения объектов сельскохозяйственного назначения.

Какая средняя стоимость недвижимости в крупнейших городах страны?

Подробная информация о ценах на недвижимость в Литве представлена по ссылке: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-litve

Какие документы понадобятся для покупки жилья?
  • Паспорт и/или нотариально заверенная копия паспорта.
  • Нотариальные доверенности, подтверждающие финансовую независимость.
  • Согласие супруга/супруги (при необходимости).
     
Как происходит процедура покупки недвижимости? Какие этапы включает?
  • Заключение предварительного договора.
  • Согласование условий договора с нотариусом.
  • Заключение договора купли-продажи.
  • Регистрация недвижимости в Центре регистраций.
С какими дополнительными расходами может столкнуться покупатель в процессе приобретения недвижимости?
  • Необходимо оплатить:
  • Услуги переводчика.
  • Юридическое сопровождение.
  • Услуги нотариуса и центра регистрации.
  • Ипотеку (при необходимости).
  • Услуги проверки и оценки недвижимости.
Каков размер коммунальных услуг?

Средняя цена на электричество в Литве достигает 13,7 центов/кВтч с НДС.

Питьевая вода и очистка сточных вод стоят в среднем 1,36 евро/куб.м. В сентябре 2020 года цена на центральное отопление составляет 3,00 цента/кВтч.

Подробнее: https://realting.com/ru/news/kak-kupit-nedvizhimost-v-litve

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