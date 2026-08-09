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Жилье в Клайпедском городском самоуправлении, Литва

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Клайпеда
51
51 объект найдено
Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
5 комнат дом на продажу в Tauralaukis, Клайпеда. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$378,196
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 6/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$306,056
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 243 м²
Количество этажей 2
Современный дом - норвежская архитектура и премиальная качество Один из самых привлекательны…
$802,035
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 3/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$260,843
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу в Деркаклсе -----------------------------------------------------------------…
$114,771
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
РЕЗЕРВ Продано 5 Камбарных Камней (140,69 КРАДов). М. С ЮЖНЫМ ИМПАКТОМ НА ПОИНТЕ Представл…
$210,618
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 5/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$301,419
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивные апартаменты для тех, кто ценит комфорт и аутентичность Старого города. Здесь ка…
$721,768
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/3
В голове сенамия будет легко, с молнией до права трех! Это - больше нет, это - часть истории…
$294,160
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 3/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$262,003
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 87 м²
Этаж 3/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$289,826
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Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
В уникальном месте Клайпеды, в старом городе Клайпеда - Томо г. 16, в Клайпеде продается 2 н…
$182,011
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$194,763
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$310,693
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Smiltės g. 49, Клайпеда, Литва. Светлая и аккуратная квартира 77,53 кв.м. на 5 этаже блочно…
$129,842
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Подтвержденная независимая цель Дом спроектирован и адаптирован для двух фам. Технический до…
$739,204
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 4/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$268,958
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Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/3
Обязанности Агенства неприменимы! Полностью отремонтированная 2-комнатная квартира на прода…
$155,851
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Квартира 4 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 4 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 4
Площадь 118 м²
Этаж 8/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$420,827
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 6/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$286,348
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Квартира 4 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 4 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 2/3
Материнство и история. Пульс города и мир в одном месте. Мы предлагаем возможность приобрес…
$304,362
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Просторная 3-комнатная квартира на продажу на задней части старого города. 3-комнатная кварт…
$248,502
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Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная, неугловая 2-комнатная квартира с балконом в Клайпеде, на пятом этаж…
$102,019
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Дом в Клайпеда, Литва
Дом
Клайпеда, Литва
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
Большой, просторный дом на продажу в маленькой деревне Большой просторный дом является мечт…
$579,513
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 2/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$245,772
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 6/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$282,870
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Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$168,099
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Квартира 2 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/9
Новая инсталляция из 2 капсул --------------------------------------------------------------…
$146,143
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 4/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$266,640
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Квартира 3 комнаты в Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 8/10
«Сити10» — это не только новая квартира в центре Клайпеды. Это проект для тех, кто ценит про…
$296,782
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Типы недвижимости в Клайпедском городском самоуправлении

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Клайпедском городском самоуправлении, Литва

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