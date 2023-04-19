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Турция
Эгейский регион
Дома
Купить дом в Мугла, Турция
Бодрум
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62 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Мармарис, Турция
260 м²
€ 600,000
Эксклюзивные виллы в центре Мармариса. 4 спальни, сауна, хамам, бассейн. Локация: центр Марм…
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат
120 м²
€ 199,000
Каменные ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ с частным садом, в окружении природы и красивыми панорамными видами…
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
300 м²
€ 1,500,000
Элитный жилой комплекс отдельных вилл на берегу моря со своим пляжем, рестораном и баром на …
Вилла 5 спален
Мармарис, Турция
420 м²
€ 320,000
В районе Армуталан Мармариса продается вилла с отдельным входом и бассейном, с отличным расп…
Вилла 2 спальни
Мармарис, Турция
150 м²
€ 460,000
Жилой комплекс в экологически чистой зоне с красивыми панорамными видами! Комплекс граничит …
Вилла 2 спальни
Bitez, Турция
120 м²
€ 815,000
Комплекс расположен на берегу моря в прекрасном месте района Гюндоан полуострова Бодрум. Общ…
Вилла 1 спальня
Bitez, Турция
1 ванных комнат
70 м²
€ 675,000
Уникальный проект на полуострове Бодрум! Элитные виллы типов 1+1, 2+1 и 3+1, каждая из котор…
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
240 м²
€ 2,000,000
Неподражаемый эксклюзивный комплекс вилл на берегу моря, с захватывающей панорамой, внутри п…
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
175 м²
€ 780,000
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией (пляж и мини-марина). Площадь уча…
Таунхаус 2 спальни
Bitez, Турция
1 ванных комнат
103 м²
€ 345,000
Комплекс расположен в красивом панорамном месте на берегу уютной бухты Бодрума. Имеет частны…
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
255 м²
€ 900,000
Новый жилой комплекс от проверенного застройщика. Отличный интерьерный дизайн, экстерьер в с…
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
481 м²
€ 2,300,000
Про данный проект можно без преувеличения сказать, что это самый элитный проект жилого и оте…
Вилла 3 спальни
Фетхие, Турция
3 ванных комнат
150 м²
€ 360,000
Жилой комплекс вилл в природной зоне Фетхие. Комплекс состоит из 16 новых вилл на общей озел…
Вилла 4 спальни
Bitez, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 3 спальни
Bitez, Турция
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Бунгало 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 1
€ 227,788
Aslanko Sofia Villa , Новый проект 2023 от застройщика Асланко Групп Вилла СОФИЯ идеаль…
Дом 4 спальни
Эгейский регион, Турция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
340 м²
Количество этажей 2
€ 437,353
Вилла Парадайс 7 идеально подходит для семьи с детьми или инвестиционный проект, Люкс Модерн…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
175 м²
€ 459,450
Это место, где вы найдёте счастье, — так этот проект представляют застройщики. Комплек…
Дом 4 спальни
Бодрум, Турция
5 Количество комнат
216 м²
€ 766,520
Если ваша цель – вилла в Бодруме, стоит присмотреться к этом проекту. Комплекс отдельно стоя…
Дом 2 спальни
Бодрум, Турция
3 Количество комнат
67 м²
€ 614,397
В этом проекте гармонично сочетаются спокойный стиль жизни в соседстве с природой и скорость…
Дом
Бодрум, Турция
€ 4,722,604
Эксклюзивный объект состоит из 74 вилл, расположенных в бухте Тилкичик в районе Бодрума Ялык…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
813 м²
€ 2,597,432
Новый жилой комплекс находится в 5 минутах езды от центра Бодрума. Город по праву считается …
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
€ 596,057
Предлагаем вашему вниманию комплексную застройку в Бодруме. Данный объект состоит из тридцат…
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат
89 м²
€ 661,165
Многофункциональный жилой комплекс класса люкс расположен в неподалеку от одной из самых жив…
Дом 5 спален
Бодрум, Турция
6 Количество комнат
€ 1,278,381
Мечты сбываются в районе Ялыкавак – одном из лучших района Бодрума. Просто представьте, как …
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
192 м²
€ 755,617
Жилой комплекс премиум класса состоит из вилл с элегантным дизайном, которые расположены в п…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
325 м²
€ 1,558,459
Жилой комплекс класса люкс расположен в бухте Ялычифтлик на юге Бодрума в живописном заливе …
Дом 1 спальня
Бодрум, Турция
2 Количество комнат
75 м²
€ 1,133,425
Новый жилой комплекс класса люкс расположен в непосредственной близости от береговой линии в…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
185 м²
€ 897,293
Современный жилой комплекс состоит из 73 дуплексных апартаментов и расположенный в живописно…
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
4 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 3,000,000
Этот жилой комплекс раскинулся в районе Йокушбаши, Бодрум. Идеальная локация: близко к центр…
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