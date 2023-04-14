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Купить вилла в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
28
Anavissos Municipal Unit
18
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
12
Saronida Municipal Unit
10
Saronis
10
Vari Municipal Unit
8
Municipality of Lavreotiki
3
Анависос
3
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45 объектов найдено
Вилла 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спаленв Saronis, Греция
Вилла 5 спален
Saronis, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат 5 000 м²
€ 4,200,000
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
Вилла 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 371 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 8 спаленв Saronis, Греция
Вилла 8 спален
Saronis, Греция
4 ванных комнат 626 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
Вилла 5 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 ванных комнат 580 м²
€ 1,800,000
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
Вилла 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 ванных комнат 280 м²
€ 980,000
Код недвижимости: 1403 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенная 2 спальни, вилла общей площадью 280 к…
Вилла 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 ванных комнат 500 м²
€ 500,000
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
Вилла 3 спальнив Legrena, Греция
Вилла 3 спальни
Legrena, Греция
3 ванных комнат 348 м²
€ 1,000,000
Код недвижимости: 1297 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 348 …
Вилла 4 спальнив agios nikolaos, Греция
Вилла 4 спальни
agios nikolaos, Греция
4 ванных комнат 547 м²
€ 3,000,000
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
Вилла 3 спальнив Анависос, Греция
Вилла 3 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 7 спаленв Анависос, Греция
Вилла 7 спален
Анависос, Греция
14 Количество комнат 10 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
Вилла 5 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 3 спальнив периферия Аттика, Греция
Вилла 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 5 спаленв Анависос, Греция
Вилла 5 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
Вилла 6 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
11 Количество комнат 11 ванных комнат Количество этажей 1
€ 10,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 1 комнатав Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Вилла общей площадью 240 кв. м, с 3 спальнями , 2 санузлами, гостевые апартаменты с отдельны…
Вилла 5 спаленв Legrena, Греция
Вилла 5 спален
Legrena, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 704,000
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальнив Saronis, Греция
Вилла 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 9 спаленв agios nikolaos, Греция
Вилла 9 спален
agios nikolaos, Греция
14 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 7 спаленв Legrena, Греция
Вилла 7 спален
Legrena, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 21,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 976 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
Вилла 7 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 3 спальнив Saronis, Греция
Вилла 3 спальни
Saronis, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 355 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 277 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Вилла 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 3 спальнив agios nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
agios nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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