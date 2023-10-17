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Квартиры в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
333
The Municipality of Sithonia
116
Никити
100
Касандрия
44
The municipality Nea Propontida
39
Полийирос
33
Неа-Муданья
26
Муниципалитет Аристотеля
21
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542 объекта найдено
Квартира 16 спален в Иерисос, Греция
Квартира 16 спален
Иерисос, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
The complex of apartments is located in Ierissos village 550 meters from the great beach. Th…
€1,000,000
Квартира 2 спальни в Siviri, Греция
Квартира 2 спальни
Siviri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
The apartment is located in Siviri village only 50 meters from the nice sandy beach. The apa…
€180,000
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
The apartment is located in the center of Neos Marmaras village 150 meters from the sea. The…
€113,000
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 36 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€93,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Moles Kalyves, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс рас…
€250,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Polychrono, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€100,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Moles Kalyves, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Polychrono, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 54 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€130,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€120,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Skala Fourkas, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€105,000
Квартира 1 спальня в Неа-Скиони, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
The apartment is located in Nea Skioni village in front of the nice beach. The apartment is …
€123,000
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 83 м²
Property Code: HPS4250 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Sani for €400.000 . This 83 sq. m.…
€400,000
Квартира 4 спальни в Неа-Потидея, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
The house is located 300 meters to the beach, 3 km from Nea Potidea village and 3 km from Ne…
€240,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Lovely home in the seaside town of PEFKOHORI with 71 sq meters of living area on the 1st flo…
€169,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Неа-Скиони, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
A substantial beachfront summer home completely furnished second-floor apartment with one be…
€120,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lovely maisonette on two levels in a quiet location, with over 45 sq meters of living area. …
€98,000
Квартира 2 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
This apartment is located in a popular tourist village Pefkohori 100 meters from the old cen…
€150,000
Квартира 2 спальни в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в деревне Полихроно в 700 метрах от песчаного пляжа. Квартира расположе…
€119,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€127,000
Квартира 1 спальня в Неа-Муданья, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Эта квартира расположена в городе Неа Мудания всего в 50 метрах от красивого песчаного пляжа…
€150,000
Квартира 1 комната с furnishings в Никити, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€125,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Pefkochori, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Pefkochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€140,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€130,000
Квартира 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Код недвижимости: HPS4180 - Maisonette FOR SALE в Кассандра Афитос за €295.000 . Это 103 кв.…
€295,000
Квартира 3 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Код недвижимости: HPS4173 - Maisonette FOR SALE в Паллини Пефкочори за €250.000 . Этот мебли…
€250,000
Квартира 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Квартира 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Код недвижимости: HPS4138 - Квартира НА ПРОДАЖУ в Кассандра Фурка за €170.000 . Это 65 кв.м.…
€170,000
Квартира 4 спальни в Kallithea, Греция
Квартира 4 спальни
Kallithea, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Код недвижимости: HPS4160 - Maisonette ДЛЯ ПРОДАЖИ в Moudania Nea Potidaia для €180.000 . Эт…
€180,000
Квартира 2 спальни в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код недвижимости: HPS4128 - Maisonette FOR SALE в Паллини Полихроно за €500.000 . Этот мебли…
€500,000
Квартира 3 спальни в Polychrono, Греция
Квартира 3 спальни
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS4122 - Maisonette FOR SALE в Паллини Полихроно за €425.000 . Этот мебли…
€425,000

Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики

многоуровневые квартиры
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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