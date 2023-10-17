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Виллы в Аттика, Греция
Municipality of Athens
127
Афины
127
Municipality of Saronikos
27
Anavissos Municipal Unit
19
Пирей
15
Agia Marina
13
Каливия-Торику
12
Limenas Markopoulou
9
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
9
Saronida Municipal Unit
8
Saronis
8
Рафина
6
Vari Municipal Unit
5
Лаврион
5
Неа-Макри
5
Палеа-Фокея
5
Спата
4
Коропион
3
Пеания
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190 объектов найдено
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Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
1
386 м²
1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Piraeus, Греция
5
4
500 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
8
4
717 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одног…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
4
600 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
1
800 м²
1
Подземный гараж на 4 места,служебная квартира,квартира в гостевом доме,игровая комната,СПА-к…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Piraeus, Греция
7
3
370 м²
3
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Афины, Греция
8
4
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пеания, Греция
3
3
426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с бассейном
Municipality of Piraeus, Греция
5
245 м²
1
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Афины, Греция
1
199 м²
1
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€1,64 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Афины, Греция
13
6
682 м²
5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
€4,30 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Pachi, Греция
1
360 м²
1
Продается вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море. У объекта есть …
€2,65 млн
Рекомендовать
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
9
375 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6
6
5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
€4,20 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Афины, Греция
3
3
160 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Афины, Греция
6
3
380 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,32 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
1
950 м²
1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
5
3
360 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€800,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Агиа Марина, Греция
10
5
320 м²
3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Агиа Марина продается. Эгина - остров всего в час…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
8
4
626 м²
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
6
580 м²
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Афины, Греция
4
4
389 м²
Код недвижимости: 1438 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Вилла общей площадью 389 кв.м, 3 уровня Пентел…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni, с газовым отоплением
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
3
280 м²
Код недвижимости: 1403 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенная 2 спальни, вилла общей площадью 280 к…
€980,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Афины, Греция
3
3
397 м²
Код недвижимости: 1388 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 397 …
€685,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni, с патио
Афины, Греция
2
3
374 м²
Код недвижимости: 1383 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 2 спальни, Вилла общей площадью 374 к…
€665,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
2
2
382 м²
Код недвижимости: 1384 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 2 спальни, Вилла общей площадью 382 к…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
2
2
388 м²
Property Code: 1385 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Villa of total surface 388 sq.m, 3 l…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Афины, Греция
4
5
1 000 м²
Код недвижимости: 1336 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 4 спальни, Вилла общей площадью 1000 …
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Spalni
Афины, Греция
5
4
600 м²
Property Code: 1337 - FOR SALE newly built 5 Bedrooms, Villa of total surface 600 sq.m, 3 l…
€1,65 млн
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Параметры недвижимости в Аттика, Греция
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