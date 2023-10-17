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1 279 объектов найдено
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Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
2
167 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
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Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
4
168 м²
6/6
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
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Дом с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
275 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 275 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на …
€520,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
2
160 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
2
160 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
2
160 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
8
275 м²
3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
4
3
168 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
167 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3
1
305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
4
137 м²
6/6
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€650,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
5
146 м²
4/4
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€660,000
Рекомендовать
Дом 1 комната с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
1
386 м²
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
4
100 м²
7/7
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€355,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
1
386 м²
1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Афины, Греция
5
2
146 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€660,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
4
2
137 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€650,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
2
264 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 264 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€430,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
3
1
264 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 264 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€430,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
5
200 м²
5/5
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€700,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
5
3
200 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€700,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
3
124 м²
5/5
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
3
125 м²
5/5
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
3
125 м²
5/5
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
3
127 м²
5/5
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€693,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
125 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
124 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
127 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€693,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
3
2
125 м²
5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
3
160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€335,000
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