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Дома в Аттика, Греция

Палеа-Фокея
13
Анависос
11
Коропион
8
Пеания
8
Vouliagmeni Municipal Unit
7
Municipality of Troizinia - Methana
6
Каллифея
6
Кератея
6
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1 279 объектов найдено
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 167 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 168 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Дом с парковкой, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Дом с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Площадь 275 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 275 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на …
€520,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,20 млн
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой в Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с кладовой
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
€2,50 млн
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 137 м²
Этаж 6/6
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€650,000
Дом 4 спальни с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 146 м²
Этаж 4/4
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€660,000
Дом 1 комната с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 1 комната с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 1
Площадь 386 м²
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 7/7
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€355,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы в Афины, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
€660,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€650,000
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 264 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 264 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€430,000
Коттедж 2 спальни в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 264 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 264 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€430,000
Дом 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€700,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€700,000
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 5/5
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€693,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€693,000
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Афины, Греция
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€683,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€335,000

Типы недвижимости в Аттика

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Параметры недвижимости в Аттика, Греция

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