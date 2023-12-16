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Дома в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

коттеджи
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таунхаусы
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9 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 2 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€500,000
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Grekodom Development
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Дом с Lot size 208 m в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Дом с Lot size 208 m
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Площадь 100 м²
A, отдельно стоящий 100 кв.м. в 208 кв.м. участок, первый этаж, год постройки 1950, с энерге…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€240,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€198,000
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Grekodom Development
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Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€15,50 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€700,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
€3,19 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
€3,19 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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