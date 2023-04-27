Недвижимость в Грузии — перспективы вложения в жилые и коммерческие объекты
Приобретение недвижимости в Грузии — не только прибыльная инвестиция, но и возможность получить ВНЖ с перспективой оформления ПМЖ через 6 лет.
Почему купить недвижимость в Грузии выгодно
У покупки недвижимости в Грузии несколько преимуществ. Среди основных:
- лояльная стоимость;
- устойчивые тенденции роста;
- отсутствие налога на покупку.
Государство активно развивается и с каждым годом становится все более удобным для жизни, работы, ведения бизнеса и учебы.
Стоимость квартир и домов в Грузии — обзор недвижимости в популярных городах страны
Большим спросом пользуются жилые помещения Батуми. Иностранцев привлекают:
- уникальная природа города;
- наличие моря с ухоженными пляжами;
- возможность хорошо заработать в сезон на сдаче жилья или оказании услуг.
На курорте покупают и скромные однокомнатные студий по лояльной цене, и роскошные виллы с личным пляжем и панорамным видом.
В Тбилиси подыскивают жилье молодые специалисты, бизнесмены, управленцы и семейные пары с детьми. Чаще всего здесь оформляют сделки с двухкомнатными квартирами в новостройках и элитными трехкомнатными апартаментами в центре. Хорошо продаются хостелы. Их приобретают и дешево сдают в аренду туристам из разных стран.
В Боржоми стремятся попасть зарубежные граждане, имеющие проблемы со здоровьем. Профессиональное медицинское обслуживание в сочетании с питьевыми курсами из целебных источников позволяют избавиться от многих заболеваний.
В районе горнолыжных курортов цены на жилье довольно высоки. Там приобретают не только квартиры и дома, но и объекты для ведения бизнеса. Инвестиция считается перспективной и приносит стабильный доход.