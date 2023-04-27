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Купить недвижимость в Грузии

квартиры
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3 268 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,655
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 9/15 Этаж
€ 181,073
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 60м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3/5 Этаж
€ 151,847
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 120,993
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 147,538
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
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Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 2/5 Этаж
€ 113,695
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3/5 Этаж
€ 140,186
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² 2/5 Этаж
€ 177,958
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 3/5 Этаж
€ 98,612
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/5 Этаж
€ 157,479
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 2/5 Этаж
€ 87,096
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 3/5 Этаж
€ 133,088
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 73 м² 2/5 Этаж
€ 170,896
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 3/5 Этаж
€ 96,331
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/5 Этаж
€ 117,697
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 3/5 Этаж
€ 94,556
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 131,585
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/5 Этаж
€ 136,058
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 2/5 Этаж
€ 146,180
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2/5 Этаж
€ 165,011
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 3/5 Этаж
€ 103,682
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 2/5 Этаж
€ 88,037
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 3/5 Этаж
€ 221,814
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 2/5 Этаж
€ 132,056
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 4/5 Этаж
€ 332,920
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 4/5 Этаж
€ 246,277
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м² 4/5 Этаж
€ 228,161
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 1 спальня в Гонио, Грузия
Квартира 1 спальня
Гонио, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 141 м² 4/5 Этаж
€ 370,991
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…
Квартира 2 спальни в Гонио, Грузия
Квартира 2 спальни
Гонио, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 133 м² 4/5 Этаж
€ 348,673
Family Residence — комплекс клубного типа с полноценной инфраструктурой для семей с детьми и…

Регионы с недвижимостью на продажу

Батуми
Тбилиси
Аджарская Автономная Республика
Чакви
Самцхе-Джавахети
Загэси
Коджори
Нижняя Карталиния

Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Недвижимость в Грузии — перспективы вложения в жилые и коммерческие объекты

Приобретение недвижимости в Грузии — не только прибыльная инвестиция, но и возможность получить ВНЖ с перспективой оформления ПМЖ через 6 лет.

Почему купить недвижимость в Грузии выгодно

У покупки недвижимости в Грузии несколько преимуществ. Среди основных:

  • лояльная стоимость;
  • устойчивые тенденции роста;
  • отсутствие налога на покупку.

Государство активно развивается и с каждым годом становится все более удобным для жизни, работы, ведения бизнеса и учебы.

Стоимость квартир и домов в Грузии — обзор недвижимости в популярных городах страны

Большим спросом пользуются жилые помещения Батуми. Иностранцев привлекают:

  • уникальная природа города;
  • наличие моря с ухоженными пляжами;
  • возможность хорошо заработать в сезон на сдаче жилья или оказании услуг.

На курорте покупают и скромные однокомнатные студий по лояльной цене, и роскошные виллы с личным пляжем и панорамным видом.

В Тбилиси подыскивают жилье молодые специалисты, бизнесмены, управленцы и семейные пары с детьми. Чаще всего здесь оформляют сделки с двухкомнатными квартирами в новостройках и элитными трехкомнатными апартаментами в центре. Хорошо продаются хостелы. Их приобретают и дешево сдают в аренду туристам из разных стран.

В Боржоми стремятся попасть зарубежные граждане, имеющие проблемы со здоровьем. Профессиональное медицинское обслуживание в сочетании с питьевыми курсами из целебных источников позволяют избавиться от многих заболеваний.

В районе горнолыжных курортов цены на жилье довольно высоки. Там приобретают не только квартиры и дома, но и объекты для ведения бизнеса. Инвестиция считается перспективной и приносит стабильный доход.

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