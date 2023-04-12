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Купить квартиру во Франции

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2 064 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 72 м²
€ 490,000
Продажа трёхкомнатных апартаментов – дуплекс в элитном жилом комплексе Marina Baie des Anges…
Квартира 5 спаленв Juilles, Франция
Квартира 5 спален
Juilles, Франция
10 Количество комнат 438 м²
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 70 м²
€ 580,000
Продажа новой квартиры в элитном районе Ниццы - Musiciens, в 10 минутах ходьбы до Английской…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 84 м² 2 Этаж
€ 714,000
Новая квартира в престижном районе Ниццы, в 10 минутах пешком до моря, пляжей и Променад-дез…
Квартира 4 спальнив Франция, Франция
Квартира 4 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 127 м²
€ 1,685,000
Новые пятикомнатные апартаменты, жилой площадью 127 кв.м., с крышей террасой, площадью 110 к…
Квартирав Франция, Франция
Квартира
Франция, Франция
€ 440,000
Продажа новых квартир в новостройке, расположенной в спокойном жилом районе на возвышенностя…
Квартира 3 спальнив Франция, Франция
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 83 м² Количество этажей 3
€ 775,000
Продажа новой квартиры, в новой резиденции на возвышенностях Ниццы с красивым видом на море,…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат 60 м² Количество этажей 5
€ 272,000
Новые квартиры, от двух до четырёхкомнатных, в абсолютно новой резиденции на стадии строител…
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
1 ванных комнат 67 м² Количество этажей 10
€ 820,000
Продажа квартиры в Каннах, в 15 минутах ходьбы до Набережной Круазет и пляжей. Расположена в…
Квартирав Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира
Лазурный Берег и Прованс, Франция
130 м²
€ 1,465,000
Франция Лазурный берег, Канны Апартамент на первой линии Апартамен…
Квартирав Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира
Лазурный Берег и Прованс, Франция
174 м²
€ 7,500,000
Франция Лазурный берег Апартамент-люкс Апартамент в новой, одной и…
Квартирав Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира
Лазурный Берег и Прованс, Франция
526 м²
€ 7,500,000
Франция Лазурный берег Пентхаус с джакузи Очень редкое предложение…
Квартирав Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира
Лазурный Берег и Прованс, Франция
360 м²
€ 6,185,000
Франция Лазурный берег Уникальный пентхаус Пентхаус с уникальным м…
Квартирав Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира
Лазурный Берег и Прованс, Франция
569 м²
€ 3,655,000
Франция Лазурный берег, Канны Пентхаус с 2 террасами Уникальный пе…
Квартира 5 комнатв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Квартира 5 комнат
Лазурный Берег и Прованс, Франция
5 Количество комнат 242 м²
€ 3,850,000
Франция Лазурный берег Апартамент с террасой 54м2 Апартамент с иде…
Квартира 3 спальнив Франция, Франция
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
110 м²
€ 650,000
Продажа и аренда апартаментов, площадью 110 кв. м, в самом центре Ментона, в двух шагах от м…
Квартира 2 спальнив Bagneres-de-Luchon, Франция
Квартира 2 спальни
Bagneres-de-Luchon, Франция
3 Количество комнат 70 м²
Цена по запросу
Квартира стандинг, состоящая из большой гостиной с камином, 2 спален, кухни, ванной, туалета…
Квартира 3 спальнив Франция, Франция
Квартира 3 спальни
Франция, Франция
3 ванных комнат 186 м² 4 Этаж
€ 1,990,000
Продажа апартаментов в элитном районе Канн, в 20 минутах ходьбы до моря и бульвара Круазет, …
Квартира 2 спальнив Франция, Франция
Квартира 2 спальни
Франция, Франция
2 ванных комнат 110 м² 4/4 Этаж
€ 1,590,000
Продажа роскошных апартаментов на 4ом и последнем этаже с видом на море, в элитной резиденци…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
123 м²
€ 1,090,000
Ницца - Центр - В красивом здании 1949 года. Светлые и комфортабельные апартаменты, отремонт…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
155 м²
€ 895,000
Порт - Гарибальди, прекрасно расположенный в самом сердце порта и Гарибальди, очень красивая…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
86 м²
€ 810,000
Великолепная 4 - комнатная квартира, 86 кв. М, с лифтом, на 2 этаже 3, в красивой резиденции…
Квартирав Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
187 м²
€ 1,197,000
Квартира 2 спальнив Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
131 м²
€ 2,750,000
ЭКСКЛЮЗИВ. Michaël Zingraf Real Estate Nice предлагает вам роскошный отель типа "постель и з…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
83 м²
€ 939,000
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу, расположенная в самом сердце м…
Квартира 4 спальнив Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
300 м²
€ 3,772,000
Исключительная квартира в особняке 19-го века, расположенном в районе Фаброн в Ницце, прекра…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
117 м²
€ 1,225,000
Cimiez, в одном из самых востребованных районов Ниццы: великолепная 5-комнатная двухуровнева…
Квартира 3 спальнив Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
125 м²
€ 2,580,000
Расположенный в Мон-Бороне, одном из самых престижных и востребованных районов Ниццы, красив…
Квартира 2 спальнив Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
115 м²
€ 1,250,000
В роскошной охраняемой резиденции с бассейном, расположенной рядом с Вильфраншем - Sur - Mer…
Пентхаус 2 спальнив Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Пентхаус 2 спальни
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
80 м²
€ 2,250,000
Эта престижная квартира, доступная для продажи в Villefranche - Sur - Mer, соблазнит вас сво…

Регионы с недвижимостью на продажу

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