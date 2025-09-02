Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Гараж

Квартиры с гаражом во Франции

Канны
44
Бордо
776
Антиб
95
Метрополия Франции
11749
Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 110 м²
Предлагается уникальная возможность стать обладателем изысканного апартамента с великолепным…
$707,708
Hayat
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 3 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/6
В сердце элитного квартала Босолей, рядом с Монако и Монте-Карло. Все квартиры с широкими те…
$517,449
Premiumazur
Русский, Français
Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
ADRIONIKA CONSULTING
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06 млн
Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Apartment-villa for sale in Nice Fabron in a luxury residence with large swimming pool and b…
$1,04 млн
Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/7
Элегантная резиденция, окруженная садом, в 10 минутах от моря и набережной Круазетт.  Рез…
$387,092
Premiumazur
Русский, Français
Кондо 5 комнат в Босолей, Франция
Кондо 5 комнат
Босолей, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4/6
Откройте для себя новый престижный адрес в Босолее, очень востребованном городе на Французск…
$2,05 млн
ADRIONIKA CONSULTING
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 5/5
Квартира 3-х комнатная после реновации. Резиденция с бассейном , теннисом и консьержем. Квар…
$1,14 млн
Premiumazur
Русский, Français
Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/7
Exceptional 3-room apartment, crossing North/South and benefiting from a deep terrace offeri…
$1,93 млн
Квартира 3 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 3 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Монако 15-20 …
$477,646
Premiumazur
Русский, Français
Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 154 м²
Апартаменты в престижной резиденции квартала MONT BORON представляют собой идеальное сочетан…
$919,503
Hayat
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Lyon, Франция
Квартира 2 комнаты
Lyon, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
КВАРТИРА БЛИЗКОГО СРОКА СДАЧИ, уже в 2025 🏡 WELLCOME HARMONY – LYON (69007) 📍 Адрес: 137…
$343,920
Зарубежная недвижимость
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Париж, Франция
Квартира 2 комнаты
Париж, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Квартира в 15 мин. от Парижа.                                                               …
$470,728
Зарубежная недвижимость
English, Русский
Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Этаж 4/9
LUXURY - SPACE - TERRACE - PANORAMIC SEA VIEW - GARAGE In one of the most beautiful and lux…
$1,00 млн
Квартира 2 комнаты в Lyon, Франция
Квартира 2 комнаты
Lyon, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
КВАРТИРЫ С ВЫХОДОМ В САД!  🌿 LE CALISTÉ – СПОКОЙСТВИЕ И УДОБСТВО РЯДОМ С ЛИОНОМ 🏙️ 📍 58-…
$282,829
Зарубежная недвижимость
English, Русский
