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Дома около гольф-клуба в Faro, Португалия

Albufeira
17
Lagos
17
Loule
80
Lagoa
29
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6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Castro Marim, Португалия
Дом 3 комнаты
Castro Marim, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$455,906
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Вилла в Montenegro, Португалия
Вилла
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 521 м²
Дом-дуплекс с 3 спальнями, частной территорией 380 кв.м.,общей площадью 141 кв.м., с садом, …
$1,68 млн
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Таунхаус в Silves, Португалия
Таунхаус
Silves, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Дом с двумя спальнями и частным бассейном, расположенная на гольф-курорте в Силвесе, Алгарве…
$453,015
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Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$443,956
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Дом 4 комнаты в Castro Marim, Португалия
Дом 4 комнаты
Castro Marim, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$492,171
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Типы недвижимости в Faro

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таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

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с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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