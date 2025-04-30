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Дома с бассейном в Faro, Португалия

Albufeira
17
Lagos
17
Loule
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Lagoa
29
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19 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Loule, Португалия
Вилла 6 комнат
Loule, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 336 м²
Количество этажей 3
Отдельно стоящая вилла с 5 спальнями, бассейном, частным садом и гаражом на 2 машины, всего …
$2,03 млн
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Дуплекс 1 спальня в Parchal, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Parchal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
$293,611
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Дом 5 комнат в Portimao, Португалия
Дом 5 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,01 млн
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Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
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Таунхаус 4 комнаты в Fuseta, Португалия
Таунхаус 4 комнаты
Fuseta, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Отличный Дом T3, расположенный в очаровательной прибрежной деревне Фусета, Алгарве. Этот …
$802,598
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Вилла 5 комнат в Lagos, Португалия
Вилла 5 комнат
Lagos, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая резиденция была спроектирована одним из самых престижных архитекторов Португ…
$2,47 млн
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Дом 6 комнат в Mexilhoeira Grande, Португалия
Дом 6 комнат
Mexilhoeira Grande, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,37 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Castro Marim, Португалия
Дом 3 комнаты
Castro Marim, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$455,906
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$441,691
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Вилла в Montenegro, Португалия
Вилла
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 521 м²
Дом-дуплекс с 3 спальнями, частной территорией 380 кв.м.,общей площадью 141 кв.м., с садом, …
$1,68 млн
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Дом 3 комнаты в Estombar, Португалия
Дом 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного  комфорта и ест…
$463,613
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Дом 6 комнат в Portimao, Португалия
Дом 6 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$969,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$645,548
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Дом 5 комнат в Portimao, Португалия
Дом 5 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,36 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Loule, Португалия
Вилла 4 комнаты
Loule, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 257 м²
Количество этажей 3
Фантастическая вилла с 3 спальнями и 4 фасадами в Картейре, недалеко от Виламуры — одного из…
$1,46 млн
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Таунхаус в Silves, Португалия
Таунхаус
Silves, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Дом с двумя спальнями и частным бассейном, расположенная на гольф-курорте в Силвесе, Алгарве…
$453,015
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Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$443,956
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Дом 4 комнаты в Castro Marim, Португалия
Дом 4 комнаты
Castro Marim, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена на курорте рядом с пляжами и скалами, в одном из самых красивых мест Порту…
$492,171
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Типы недвижимости в Faro

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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