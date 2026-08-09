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Дуплексы в Faro, Португалия

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3 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$658,863
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Дуплекс 1 спальня в Parchal, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Parchal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
$299,667
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Дуплекс 4 спальни в Фару, Португалия
Дуплекс 4 спальни
Фару, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположенная в тихом и развивающемся районе города Ольян, в 3 минутах езды на машине от цен…
$482,259
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Параметры недвижимости в Faro, Португалия

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с террасой
с видом на море
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Недорогая
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