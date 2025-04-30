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Дома с видом на горы в Faro, Португалия

Albufeira
17
Lagos
17
Loule
80
Lagoa
29
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3 объекта найдено
Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Дом 5 комнат в Portimao, Португалия
Дом 5 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,36 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Alvor, Португалия
Дом 8 комнат
Alvor, Португалия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,99 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Типы недвижимости в Faro

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

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с садом
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