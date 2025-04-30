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Дома с гаражом в Faro, Португалия

Albufeira
17
Lagos
17
Loule
80
Lagoa
29
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12 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Loule, Португалия
Вилла 6 комнат
Loule, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 336 м²
Количество этажей 3
Отдельно стоящая вилла с 5 спальнями, бассейном, частным садом и гаражом на 2 машины, всего …
$2,03 млн
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с 4 спальнями в самом эксклюзивном месте в Кинта-ду-Лаго. Расположенная в тупике на ух…
$12,97 млн
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Вилла 3 комнаты в Estombar, Португалия
Вилла 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 553 м²
Количество этажей 1
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного комфорта и есте…
$509,974
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
A timeless luxury and truly unique estate located in Luz de Tavira, very close to the Bohemi…
$4,36 млн
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$498,318
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Вилла в Estombar, Португалия
Вилла
Estombar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 170 м²
В Португалии, в Алгарве, в районе Лагоа, недалеко от поля для гольфа Gramacho Golf и прекрас…
$543,619
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Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 362 м²
Количество этажей 2
This stunning 5-bedroom villa is located in the highly desirable area north of Vale do Lobo.…
$3,05 млн
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Вилла в Montenegro, Португалия
Вилла
Montenegro, Португалия
Количество спален 3
Площадь 521 м²
Дом-дуплекс с 3 спальнями, частной территорией 380 кв.м.,общей площадью 141 кв.м., с садом, …
$1,68 млн
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Дом 3 комнаты в Estombar, Португалия
Дом 3 комнаты
Estombar, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Эта вилла T2, расположенная в Силвеше, – потрясающее сочетание современного  комфорта и ест…
$463,613
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Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$645,548
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Вилла в Estoi, Португалия
Вилла
Estoi, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
This outstanding property located in the countryside and surrounded by landscaped gardens wi…
$6,38 млн
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Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$443,956
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Типы недвижимости в Faro

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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