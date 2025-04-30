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Дома с видом на море в Faro, Португалия

Albufeira
17
Lagos
17
Loule
80
Lagoa
29
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6 объектов найдено
Вилла в Loule, Португалия
Вилла
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Вилла с 4 спальнями в самом эксклюзивном месте в Кинта-ду-Лаго. Расположенная в тупике на ух…
$12,97 млн
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Дом 5 комнат в Lagos, Португалия
Дом 5 комнат
Lagos, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,74 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
A timeless luxury and truly unique estate located in Luz de Tavira, very close to the Bohemi…
$4,36 млн
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Вилла в Tavira, Португалия
Вилла
Tavira, Португалия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
Дом расположен в нескольких минутах ходьбы от центра поселка Santo Estêvão  и его услуг, в 1…
$498,318
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Дом 3 комнаты в Faro, Португалия
Дом 3 комнаты
Faro, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза! Вилла  в роскошном курорте,…
$470,330
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Дуплекс 1 спальня в Albufeira, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Площадь 89 м²
Квартира-дуплекс с 1 спальней площадью 89 кв.м., парковка и 2 террасы, в  новом курортном ко…
$645,548
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Типы недвижимости в Faro

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таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Faro, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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