  Северный Кипр
  Yenibogazici Belediyesi
  Новые дома

Новые виллы, коттеджные посёлки и дома в Yenibogazici Belediyesi, Северный Кипр

Вилла DREAM HOMES 4 YOU
Лимния, Северный Кипр
от
$404,940
Год сдачи 2025
Уникальный комплекс бунгало Dream Homes 4 You, где роскошь и комфорт сочетаются с современным стилем жизни. Этот проект вдохновлен идеей создания идеального пространства для жизни и отдыха в районе Енибогазичи, предлагая вам не просто дом, а настоящий рай на земле. Каждый из восьми бунгал…
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
English, Русский, Polski, Türkçe
Вилла RICHMOND PARK
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$830,158
С отделкой
Год сдачи 2025
Проект Richmond Park – это роскошная коллекция бутиковых вилл, в основе которой лежат принципы приватности и эксклюзивности. Виллы, спроектированные в средиземноморском стиле, расположены так, что ни одна из них не выходит окнами на другую. Расположенные в районе Йенибогазичи / Фамагуста, в …
THE HUB PROPERTY LTD
THE HUB PROPERTY LTD
English, Русский, Polski, Türkçe
