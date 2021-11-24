«За 8 лет туристический поток в Грузию увеличился более чем на 200%». Узнали, почему рынок недвижимости Грузии стал открытием последнего времени

Ни для кого не секрет, что грузинский рынок недвижимости в последние несколько лет переживает настоящий бум. С чем это связано и почему именно сейчас Грузия стала настолько интересной с точки зрения инвестиций? Основатель агентства недвижимости Geo Estate Элиас Марино ответил на эти и другие вопросы журналиста Realting.com и объяснил, на какие именно проекты стоит обратить внимание.

«В Тбилиси можно найти интересные инвестиционные предложения, в том числе объекты с полем для гольфа»

— В последние несколько лет рынок недвижимости Грузии стал открытием для инвесторов. Что, на ваш взгляд, этому поспособствовало и как долго это продлится?

— Рынок недвижимости Грузии является перспективным для инвестирования благодаря соотношению высокого уровня доходности и невысокой, в сравнении с другими странами, стоимости недвижимости, низкого уровня налогов, а также простоты оформления объектов в собственность. Вот немного статистики:

Согласно индексу экономической свободы, Грузия занимает 12-е место в мире. По версии Numbeo, одной из крупнейших баз данных в мире, Грузия входит в топ-10 самых безопасных стран мира. Согласно рейтингу Всемирного банка Doing Business, Грузия занимает 7-е место в мире по благоприятности условий ведения бизнеса. В этом рейтинге учитываются следующие показатели: Простота регистрации предприятий (Грузия занимает 2-е место в мире)

Простота регистрации собственности (Грузия занимает 5-е место в мире)

Защита миноритарных инвесторов (Грузия занимает 7-е место в мире)

Обеспечение исполнения контрактов (Грузия занимает 12-е место в мире)

Система налогообложения (Грузия занимает 14-е место в мире)

Таким образом, у Грузии самые перспективные показатели в этой области среди стран бывшего СССР, а среди европейских стран Грузия уступает в рейтинге только Дании.

— В какую именно недвижимость и в каких городах стоит вкладывать деньги (если рассматривать покупку жилой недвижимости как инвестицию)?

— Если рассматривать столичный регион, Тбилиси, то на рынке можно найти интересные инвестиционные предложения апартаментов и таунхаусов, среди которых имеются объекты с профессиональным полем для гольфа. А любители коммерческой недвижимости могут найти офисные помещения и торговые площади.

На побережье черного моря, в Батуми, помимо классической курортной недвижимости распространяются новые тренды, связанные с капсульными отелями, коворкингами, а также бальнеологической, косметологической и велнес-тематикой. Кроме того, в Грузии есть горнолыжные курорты, на которых так любят встречать новый год туристы со всего мира. А любителей аутентичности заинтересуют роскошные виллы с собственными виноградниками и винным SPA в Алазанской долине.

— В каких городах нужно искать жилье, если покупатель приобретает его для себя?

— Независимо от того, планируете ли вы приобретать недвижимость в качестве инвестиции или для собственного пользования, лучше рассматривать наиболее развитые регионы Грузии. Здесь важно учитывать инфраструктуру, качество объектов недвижимости, а также наличие выбора жилых комплексов, соответствующих современным строительным регуляциям.

«Можно совершать инвестиции в недвижимость премиум-класса, располагая суммой 10,000 долларов»

— Как сейчас обстоят дела на рынке жилой недвижимости Грузии? (в сравнении с положением дел один или два года назад) Выросли ли цены на недвижимость или упали? Почему, на ваш взгляд?

— Если исходить из статистических данных, которые предоставили наши коллеги из Colliers International, то, в сравнении с 2019 годом, в сентябре 2021 года в Батуми было зарегистрировано на 19% меньше сделок с недвижимостью. Что касается Тбилиси, то в сентябре 2021 года было зарегистрировано на 7% больше сделок с недвижимостью по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

По данным Geostat, во втором квартале 2021 года уровень цен на жилую недвижимость в Тбилиси увеличился на 10.1% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Так уровень цен на апартаменты вырос на 7.5%, а уровень цен на частные дома вырос на 17.9%. При этом эксперты прогнозируют увеличение спроса на частные дома и земельные участки, подходящие для их строительства, в различных регионах Грузии.

— Назовите уровень цен на жилую недвижимость в основных городах Грузии. От чего зависят цены?

— Безусловно, стоимость квадратного метра зависит от локации и класса недвижимости. Так, например, в Тбилиси самыми престижными являются районы Ваке и Мтацминда, в которых уровень цен на недвижимость является самым высоким. В случае Батуми, как правило, действует следующий принцип: чем ближе к морю, тем дороже недвижимость. Бывают и исключения, к которым относятся премиальные жилые комплексы, расположенные в горах на расстоянии нескольких километров от побережья. В среднем цена недвижимости на первичном рынке Тбилиси варьируется от $400 до $3000 за квадратный метр, а в Батуми — от $400 до $2500 за квадратный метр.

— Будут ли цены на недвижимость расти и дальше? Почему?

— Согласно данным Национальной туристической администрации Грузии, в 2011 году размер туристического потока в Грузию составил 3 115 527 визитов, а в 2019 году его объем вырос до 9 357 964 визитов, что соответствует увеличению туристического потока более чем на 200% за 8 лет. Это подразумевает постоянно увеличивающийся спрос на аренду недвижимости и объясняет проявление интереса со стороны международных отельных брендов: Hilton Worldwide, Marriott International, Radisson Hotel Group, Wyndham Hotels & Resorts, IHG Hotels & Resorts, Millennium & Copthorne Hotels, и это далеко не полный список. Кроме того, в данный момент в Батуми идет строительство первого в регионе Всемирного торгового центра (WTC), в котором будут расположены торговые и бизнес-центры класса «А». Исходя из этого, я считаю, что потенциал роста у рынка недвижимости Грузии есть.

— Какие объекты жилой недвижимости пользуются сейчас наибольшим спросом? Почему?

— Я отмечаю смещение интереса инвесторов с проектов, ориентированных на широкий круг потребителей, к инновационным концепциям из категории wellness resort, сфокусированным на определенную целевую группу. Кроме того, все чаще на рынке встречаются различные модели краудфандинга: в этом случае инвестору предлагают приобрести долю апартаментов/отельного номера и получать гарантированный доход, пропорциональный величине доли, с аренды этой недвижимости. Такой тип инвестирования позволяет проявлять гибкость и совершать инвестиции в недвижимость премиум-класса, располагая суммой 10 000 долларов.

— Какие подводные камни ожидают неопытного покупателя на рынке недвижимости Грузии?

— Если речь идет об инвестициях, то без хорошего специалиста, скорее всего, вам не обойтись. Можно, конечно, попробовать самостоятельно глубоко изучить рынок недвижимости Грузии, но даже в этом случае не будет лишним пообщаться с экспертами, у которых есть релевантный опыт в этой сфере. Однако, если по каким-то причинам вам это не подходит, и вы решили делать все самостоятельно, то я бы посоветовал вам не совершать импульсивных покупок в первые дни вашего визита в Грузию, а также не совмещать туры по недвижимости с винными турами. Кроме того, я настоятельно рекомендую заручиться поддержкой независимого юриста, который специализируется на сделках с недвижимостью, и все свои шаги согласовывать с ним.